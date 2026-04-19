La JCE logra recertificación de sus cuatro normas ISO

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Unidad del Sistema de Gestión Integrado (USGI), culminó el viernes la auditoría externa que dio como resultado la recertificación de sus cuatro normas ISO: la ISO 9001, de Gestión de Calidad; la ISO 54001, de Calidad de la Gestión Electoral; la ISO 22301, de la Continuidad de Negocio; y la ISO 27001, de la Seguridad de la Información.

El encuentro de cierre de la auditoría externa de las normas ISO estuvo encabezado por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y de la subdirectora encargada del SGI, Ana Margarita Gómez.

La auditoría estuvo a cargo de un equipo de especialistas internacionales integrado por Jorge Jair Herrera Flores, auditor líder para las normas ISO 22301 y 27001; y Mercedes Evelyn Castillo Soto y Paola Margarita Alcántara Perdomo, auditoras de la norma ISO 9001. En tanto que el jueves estuvo a cargo de Luis La Cruz Arévalo, auditor líder de la norma 54001; y de Jocelyne Arzich Piña, auditora de la 54001.

Jáquez Liranzo: “Esto ocurre porque aquí hay equipos que creen en lo que hacen”

Durante las palabras de cierre el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, reconoció el esfuerzo de todos los servidores y servidoras involucrados, destacando un reconocimiento especial de la Unidad de Sistema de Gestión Integrado y subrayando, además, la visión del Pleno de ser un órgano garante de la identidad y democracia dominicana.

Señaló que este es un logro que confirma con evidencia, con rigor y con estándares internacionales, que el órgano electoral está haciendo las cosas bien y que las está haciendo con excelencia: “Esto ocurre porque aquí hay equipos que creen en lo que hacen, porque somos una institución que ha decidido tomarse en serio la calidad, la seguridad de la información y la continuidad de sus operaciones», expresó.

Asimismo, apuntó que con estas cuatro recertificaciones la JCE afianza su compromiso de consolidar una efectiva operatividad institucional mediante el respaldo de estas recertificaciones internacionales.

Por su parte, Ana Margarita Gómez, subdirectora encargada de la Unidad del Sistema de Gestión Integrado, indicó que cada entrevista y cada evidencia presentada «ha sido una oportunidad para demostrar quienes somos como institución: una organización que planifica, que ejecuta con rigor y que apuesta firmemente por la mejora continua».

Durante la jornada, desarrollada del 13 al 17 de abril de 2026, los auditores validaron la eficiencia de la estructura organizacional, lo que evidencia la rigurosidad y cumplimiento de este órgano electoral para asegurar la excelencia.

Asistieron al cierre de la auditoría externa el cuerpo directivo, enlaces de la norma y personal de la institución.

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