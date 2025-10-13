La inclemencia del tiempo arropa NY y estados aledaños; dominicanos sufren consecuencias

NUEVA YORK.- La inclemencia del tiempo arropa desde este domingo hasta el próximo martes en la madrugada este estado y varios aledaños, al extremo de que los gobernadores de NY, NJ y CT declararon estado de emergencia en esos lugares.

Más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, residentes en estos lugares están sufriendo por las fuertes lluvias, ráfagas de vientos dañinos de hasta 96 km/h, inundaciones y cierre de carreteras, derribo de árboles, apagones eléctricos, interrupciones de vuelos en algunos aeropuertos, erosión de playas, daños estructurales y la posible necesidad de evacuaciones en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional colocó muchas áreas del sur de Nueva York bajo advertencias de inundaciones costeras y avisos de viento hasta este martes por la madrugada.

La MTA advierte a los viajeros (trenes y autobuses) que eviten cualquier viaje innecesario este lunes, ya que podrían producirse grandes retrasos.

La ciudad de NY suspendió el servicio de ferry hacia Fire Island como medida preventiva, el próximo martes el clima se normalizará.

El frío está azotando 10 estados al norte de EUA, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir advertencias de congelación en Montana, Wyoming, Dakota del Norte y del Sur, Oregón, Utah, Washington, Colorado, Minnesota y California, y se esperan hasta cuatro pulgadas de nieve en algunos de estos lugares.

Las autoridades locales y federales mantienen un monitoreo constante de la situación, mientras los equipos de emergencia refuerzan los diques y sistemas de drenaje.

La población ha sido llamada a evitar las zonas costeras y preparar suministros básicos en caso de cortes eléctricos o evacuaciones.