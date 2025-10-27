La corrupción en la rueda de Hunter

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

Este artículo, construido como metáfora, muestra cómo los corruptos, al igual que los ratones encerrados en una rueda, corren sin cesar tras el queso presupuestario para arrancar su porción. Ambos son insaciables. No se detienen, no descansan, como si tuvieran una prisa feroz por llegar… a ninguna parte. Porque en esa rueda, por más que se corra, no se avanza.

Hay una imagen que resume con brutal claridad el estado de nuestra democracia: un ratón corriendo dentro de una rueda. Corre con fervor, con disciplina, con la esperanza de avanzar. Pero no se mueve. La rueda gira, sí, pero no conduce a ningún lugar. Esa rueda, que algunos llaman la “Rueda de Hunter”, no es metáfora de la rutina: es arquitectura del engaño. Y en su eje, bien lubricado, gira la corrupción.

La corrupción no es un accidente del sistema. Es el sistema. Está montada en la rueda, no como carga, sino como motor. Cada escándalo, cada comisión amañada, cada sobreprecio disfrazado de urgencia, no detiene el ciclo: lo alimenta. El ciudadano corre, paga impuestos, vota, denuncia. Pero la rueda sigue girando. Porque está diseñada para girar sin avanzar.

Nos han enseñado a creer que la corrupción es una falla corregible. Que basta con cambiar al ratón, ajustar el ritmo, renovar el discurso. Pero la rueda sigue siendo la misma. Y mientras no desmontemos el eje, seguiremos atrapados en la ilusión del movimiento. Los mecanismos burocráticos, judiciales, mediáticos: todos están calibrados para permitir impunidad.

La rueda de Hunter no es solo una trampa laboral. Es una trampa cívica. Nos agota, nos distrae, nos hace creer que estamos participando. Pero en realidad, estamos sosteniendo el ciclo. La corrupción institucionalizada no necesita esconderse: se disfraza de trámite, de protocolo, de urgencia presupuestaria. Y mientras tanto, el ratón corre.

Romper la rueda no es fácil. Implica detenerse, mirar el mecanismo, denunciar no solo a los corruptos, sino a los arquitectos del sistema. Implica pensar fuera del aro, construir nuevas formas de vigilancia, de participación, de resistencia.

La impunidad no es solo el silencio después del crimen. Es el eco que lo repite. Es el aplauso encubierto, el expediente extraviado, el ascenso del corrupto. Mientras la rueda siga girando, la corrupción seguirá avanzando sin moverse. Por eso, no basta con indignarse: hay que detener el ciclo.

Hay que romper el eje de la rueda de Hunter. Porque cada vez que callamos, cada vez que normalizamos, cada vez que corremos sin mirar el mecanismo, somos parte del engranaje. Y si no desmontamos la rueda, la historia seguirá girando sobre el mismo lodo. Si seguimos corriendo, la rueda seguirá girando. Y la corrupción, bien montada, seguirá avanzando sin moverse, porque el eje de la de la justicia está podrido.

Y mientras no lo arranquemos, la corrupción seguirá avanzando, sin moverse, pero sin detenerse jamás.

