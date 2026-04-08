La Cámara de Comercio de España en RD respalda la propuesta de Acuerdo Nacional del Presidente Abinader ante la incertidumbre global

SANTO DOMINGO, La Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOES) dio a conocer este martes su respaldo al llamado del Presidente Luis Abinader para la conformación de un Acuerdo Nacional. Ante el complejo panorama internacional derivado de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, la institución empresarial considera urgente establecer una postura unificada que proteja la soberanía económica y la paz social del país.

Para la Cámara, la inestabilidad en el Golfo Pérsico no es un evento aislado, sino que genera un efecto multiplicador en sectores neurálgicos para la economía dominicana. En particular, la entidad mostró su preocupación por la sostenibilidad del sector turístico, motor de la economía nacional donde la inversión española es líder. Ante el posible encarecimiento de los combustibles de aviación y la fluctuación en la confianza de los viajeros, CAMACOES, en voz de su presidente, Paco Pérez, insta a “fortalecer las alianzas público-privadas para garantizar que República Dominicana siga siendo un destino seguro y competitivo”.

En el ámbito energético, la Cámara advirtió que la volatilidad en el precio del barril de petróleo impacta directamente en la estructura de costos del país. Por ello, propone que el Acuerdo Nacional no solo contemple medidas de mitigación inmediata, sino que acelere la transición hacia energías renovables de forma que pueda incrementarse su aprovechamiento como fuente de generación. “En este punto, ponemos a disposición del Estado la experiencia y tecnología de las empresas españolas para reducir la dependencia de combustibles fósiles externos en el corto plazo”, dijo Pérez.

La estrategia propuesta por la Cámara también abarca el comercio exterior y la logística. Con el fin de evitar que el aumento en los fletes internacionales se traduzca en inflación para el consumidor dominicano, CAMACOES sugiere agilizar los procesos aduanales y fomentar la creación de inventarios estratégicos de insumos básicos e industriales. Según el presidente de la organización, “este enfoque preventivo busca dar previsibilidad a las empresas y proteger el bolsillo de las familias dominicanas”. En este sentido, la organización también plantea que sería importante accionar para mantener la estabilidad cambiaria.

Finalmente, la Cámara de Comercio de España reafirmó que su presencia en el país, que ya supera el centenario, implica un compromiso de largo plazo con el desarrollo y la prosperidad nacional. Como parte de este compromiso, la entidad se ofrece a formar parte del grupo de interlocutores técnicos para los espacios de definición y seguimiento del Acuerdo Nacional planteado por el presidente Abinader. Igualmente, sirve como enlace estratégico con la Unión Europea de cara a fortalecer los lazos comerciales en momentos donde los mercados tradicionales podrían volverse volátiles. “Asimismo, hacemos un llamado a nuestra membresía para optimizar costos internos y evitar traslados bruscos a los precios finales, demostrando que la unidad y la concertación son las mejores herramientas ante la inestabilidad global”, concluyó Paco Pérez, presidente de la organización.

Sobre la Cámara Española

Es una asociación privada sin fines de lucro reconocida oficialmente por el Reino de España. Colaboran con el fortalecimiento, el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales entre España y República Dominicana, fomentando las inversiones y el intercambio comercial entre ambos países. 100 años después cuentan con alrededor de 400 empresas asociadas y una red de contactos que abarca todos los sectores económicos en República Dominicana, son una plataforma de encuentro, generando espacios propicios para el intercambio comercial y económico.

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