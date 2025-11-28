Korean’s Gril y Melozo son favoritos en el Clásico de Criadores

SANTO DOMINGO ESTE.- Los ejemplares Korean’s Girl (2), del Establo Emma Elena; y Melozo (4), del Establo San Lázaro, son los favoritos del Consenso Hípico para ganar este sábado las dos versiones del Clásico de Criadores, hembras y machos, respectivamente.

Korean’s Girl (2) es la preferida de los expertos entre las potrancas, en la tercera carrera del cartel #95, a la distancia de 1,400 metros. Llevará la monta del jinete Trusman Quevedo, quien seguirá las recomendaciones del entrenador Demetrio A. Correa.

Como su principal oponente está señalada Centella (5), del Establo Moisés, cuyas bridas estarán en las manos del jinete Carlos de León, a quien hará indicaciones el entrenador Iván Díaz.

Entre los potros, el favorito es Melozo (4), en la 5ta. carrera de la jornada, a 1,700 metros. Tendrá sobre el lomo al jinete Carlos de León, quien seguirá el plan de carrera del entrenador José Luis Negrón.

Su rival de más consideración, de acuerdo a los expertos consultados, será Rulay (6), de Establo Maralba, guiado éste por Jesús Frías y entrenado por Vladimir Reyes.

LOS OTROS JINETES

En la versión para hembras (3era. Carrera), Mi Azucarada (1), del Establo La Cigua, tendrá en la silla al jinete Alexander Fernández. Lo aconsejará el entrenador Carlos Hernández.

La Condesa (3), del Establo Conderama, llevará en el sillín al jinete José Villalobos, quien seguirá las directrices del entrenador Juan Jiménez.

Regalezza (4), del Establo San Antonio, sentirá la fusta del jinete Jesús Frías, asesorado por el entrenador Juan Jiménez.

MÁS JINETES

En la versión para machos (5ta. carrera), Mi Compadre Mon (1), del Establo Ramos Racing Stables, cargará con el peso del jinete José F. Rojas, quien seguirá las instrucciones del entrenador Andrés Ramos.

Don Ñaño CCC (2), de la cuadra Don Ñaño Estable, será montado por el jinete Argenis Castro, con el asesoramiento del entrenador Luis Pichardo.

Don Chicho P (3), de la cuadra Don Ñaño Stable, será guiado por el jinete Alexander Fernández. Es entrenado por Luis Picharado.

My Warrior Emma, la potranca del Establo Emma Elena que reta a los potros, tendrá por jinete a Trusman Quevedo y la entrena Demetrio A. Correa.

Omaha Candy (7), de la cuadra W.A. Racing Stud, tendrá por conductor al jinete Héctor Hernández. Su entrenador es Julio Paulino Mendoza.

