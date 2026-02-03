Kelvin Cruz anuncia $1,300,000 para Copa Independencia de Boxeo 2026

Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Deportes se convirtió este martes en el principal auspiciador de la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo, al anunciar el ministro Kelvin Cruz que contribuirá con un millón 300 mil pesos para su organización.

La justa boxística se desarrollará en el techado de la avenida Las Carreras, en Santiago, del 16 al 21 del presente mes de febrero, con la participación de varios países.

Ya confirmaron su asistencia Cuba y Ucrania, además de Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Honduras, Bahamas y Trinidad y Tobago. Por República Dominicana competirán dos selecciones nacionales (A y B), así como dos equipos de Santiago, en su condición de ciudad anfitriona.

“Para el Ministerio de Deportes es un placer respaldar un evento que le ha dado tanta gloria al deporte y al país, como lo es la Copa Independencia Nacional, por lo que acompañaremos al Comité Organizador en esta versión 45 con un aporte de $1,300 000”, dijo el ministro Cruz al presidir la rueda de prensa efectuada en el salón James Rodriguez de Miderec.

Dijo que el interés suyo es que ese evento siga creciendo, se siga desarrollando y siga siendo un gran nido de todos los talentos para que nuestros atletas boxeadores puedan continuar compitiendo y desarrollándose.

El ingeniero Cruz se hizo acompañar del viceministro Franklin de la Mota, así como del presidente del Comité Organizador y presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martinez; del presidente Ad Vitan de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), ingeniero Bienvenido Solano; el director del evento y representante del Alcalde de Santiago, periodista Pappy Pere; de David Polanco, director de Comunidad Segura; el director técnico de las selecciones nacionales Armando Hernandez y el director técnico de la federación Jjuan Alberto Rodriguez, así como del director de prensa de la justa, periodista Domingo Hernandez.

Solano, hablando a nombre del presidente de la Fedoboxa, Ruben Garcia, resaltó lo significativo que ha sido la Copa Independencia para el desarrollo y fogueo de los peleadores dominicanos, además del prestigio logrado a nivel internacional gracias a su siempre exitosa organización y la convocatoria de atletas internacionales a través de la historia.

Martinez, quien ofreció los detalles de la justa, dio las gracias al ministro Cruz, quien el año pasado también dijo presente y, acompañando a la vicepresidenta Raquel Pena, entregando un millón de pesos para que alcanzara el gran éxito que todos conocemos.

El director de deportes de la Alcaldía de Santiago, periodista Pappy Perez, habló en nombre del alcalde Ulises Rodriguez, manifestando el compromiso de esa institución para que la 45 Copa Independencia Nacional sea una vez más un éxito.

Asimismo, se informó que han manifestado interés en integrarse al torneo selecciones élite del ámbito boxístico internacional, entre ellas Estados Unidos, Canadá y Australia, además de Venezuela.

Solano y Martínez coincidieron en que la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (versión 25), programados en el país del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, incrementa el valor competitivo de la Copa Independencia como evento de preparación para varias de las naciones participantes e interesadas.

La Copa Independencia de Boxeo es considerada uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo nacional y se reconoce como el torneo más importante de su género que se celebra anualmente en la República Dominicana.

La organización está a cargo de un Comité Gestor integrado por diversas personalidades de Santiago, entre ellas el alcalde Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; Rafael “Papito” Cruz, director general de ProIndustria; Rafael “Pappy” Pérez; Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía; así como Freddy Báez, Silvio Gónell, Vicente Díaz, Francis Núñez, Papi Rodríguez y los directivos de la Asociación de Boxeo de Santiago.

