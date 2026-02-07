Karate: “Liquidamos fondos al COD; devolvimos un millón 363 mil; valoramos aportes de MIDEREC”

La Federación Dominicana de Karate continúa la labor de preparación de sus atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y valoró el último aporte de 250 millones de pesos que acaba de realizar el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para que sean destinados a la preparación de los atletas.

La información la ofreció el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, quien proclamó que cumplió con la liquidación ante el Comité Olímpico Dominicano de los fondos que recibió en el 2025 para destinarlos a los atletas y se devolvió al organismo olímpico una partida de un millón 300 mil pesos.

Dijo que el 29 de agosto de 2025 recibió cuatro millones de pesos y el 21 de octubre, otros tres millones de pesos para totalizar siete millones, por lo que sólo invirtieron 5.6 millones en la preparación de los atletas y se procedió a devolver el millón 363 mil pesos al COD.

“El pasado 22 de enero pasado le enviamos una comunicación al Comité Olímpico donde dimos un desglose de los siete millones de pesos recibidos en 2025 para los atletas y regresamos a ellos un millón 363 mil 668 pesos con 38 centavos”, afirmó Ramírez en un despacho de prensa.

Y abundó: “En el departamento de Contabilidad del Comité Olímpico nosotros estamos al día y somos de las primeras federaciones que tiene una hoja limpia en ese renglón, por lo que no tendremos problemas para recibir ahora nuevas partidas económicas, conocemos de nuestra responsabilidad y nuestro enfoque como federado”, precisó Ramírez.

Recordó que la FEDOKARATE en su pasada Asamblea General declaró de alta prioridad la preparación de sus atletas para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se montarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Pie de foto

José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate

Visited 5 times, 5 visit(s) today