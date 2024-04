Justicia pa que se sepa

Los primeros expedientes contra grandes corruptos del pasado aglutinan miles de páginas de pruebas y testimonios, pero no tenemos ni una sentencia… Por más que se ha insistido, los principales testigos de cada caso, Danilo Medina y Leonel Fernández, no han sido citados a un tribunal para nada (porque los ex presidentes en este país son intocables) ni han dicho ni siquiera “esta boca es mía”… Ningún funcionario del Poder Judicial, con cientos de jueces y fiscales, ha dado detalles sobre los embargos de las inmensas fortunas mal habidas…Pero nada de nada. Porque esta es una justicia dominicana de pura cepa… (¡Pa que se sepa!).