Juramentan nueva directiva filial Adompretur en NY

NUEVA YORK.- Una nueva directiva de la filial de la Asociación Dominicana de la Prensa Turística (Adompretur) para el período 2025-2027, fue juramentada el pasado fin de semana en esta ciudad por la presidenta nacional, Sarah Hernández.

Fue reelecto como presidente el comunicador César Romero, además, Rafael Díaz, subsecretario general; Eddie Heredia, director de Finanzas; Darío Abreu, de Relaciones Institucionales; Román Polanco, de Capacitación; Félix Grant, en Relaciones Públicas; Jenny Gómez, en Turismo y Cultura; Levis Germán, de Eventos, y José Sandoval, como vocal.

Hernández pronunció un discurso en el que reveló que la diáspora dominicana es la «locomotora» indiscutible del crecimiento del turismo en RD, con un aporte cercano a ocho millones de visitantes en los últimos cinco años.

Dijo que, si se suman los aportes en remesas de los dominicanos en el exterior, que del 2020 al 2025 superan los 50.000 millones de dólares, de acuerdo a cifras del Banco Central, estamos hablando que nuestra diáspora ha sido un factor vital en el desarrollo que se ha experimentado en el país en las últimas décadas.

Subrayó que los dominicanos residentes en Estados Unidos, Europa y América Latina han sido una fuerza constante detrás del crecimiento que coloca el país caribeño como el destino más visitado del Caribe y el tercero en las Américas, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con datos de la ONU Turismo.

Resaltó que su gestión se ha concentrado en la unidad interna y la institucionalización de la entidad, que agrupa a comunicadores especializados en turismo, para seguir aportando como lo ha hecho, pero ahora a un turismo sostenible, que valore y respete nuestra riqueza natural y cultural.

«Estar aquí, frente a ustedes, es reafirmar un mensaje de unidad y confianza en que podemos seguir escalando peldaños, ahora que nos acercamos a los 50 años de vida institucional», expresó Hernández.

Por su parte, Romero expresó su satisfacción por la presencia de los directivos de la entidad que viajaron desde RD y de numerosos invitados que llenaron la sala, y anunció un proceso de relanzamiento del gremio profesional, enfocado en la apertura a nuevos miembros y en la promoción de la RD como destino cultural, más allá del tradicional turismo de playas.

Se rindió un homenaje póstumo a la legendaria María Cristina Camilo, pionera de la radio, la actuación y televisión dominicana, fallecida recientemente.

Una delegación especial desde la RD acompañó a la presidenta nacional, entre ellos: Millizen Uribe, vicepresidenta nacional; Junior McDougal, secretario general de la filial de Santiago de los Caballeros; Yenny Polanco Lovera, expresidenta nacional; y Arsenio Urceta, miembro de Santo Domingo.

También asistió José Tejada Gómez (Cheo), exdirector de prensa de Radio Televisión Dominicana (RTVD) y expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), quien destacó la importancia de fortalecer los lazos entre los gremios periodísticos de la diáspora y el país.

El acto concluyó con un llamado a la unidad de la prensa turística dominicana dentro y fuera del país, manteniendo el compromiso de la entidad con la promoción del turismo sostenible, la identidad nacional y el fortalecimiento del periodismo especializado.