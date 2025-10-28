Julito Fulcar rendirá cuentas sobre su gestión senatorial 2024-2025 en la provincia Peravia

Baní, Peravia. – El senador de la República por la provincia Peravia, Julito Fulcar, realizará su acto oficial de Rendición de Cuentas correspondiente al período legislativo 2024-2025, en el que presentará ante la ciudadanía los principales logros, iniciativas y proyectos impulsados durante el último año de su gestión.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio del Centro UASD Baní, con la presencia de autoridades provinciales, alcaldes, directores distritales, representantes de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios, medios de comunicación y ciudadanos de toda la provincia.

Con esta actividad, el senador Fulcar reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición pública de sus actuaciones, valores que han caracterizado su ejercicio legislativo al servicio del desarrollo de la provincia Peravia.

Cabe destacar que el evento estaba originalmente programado para celebrarse el pasado viernes 24 de octubre, pero debido al paso de la tormenta tropical Melissa por la provincia Peravia, se decidió posponerlo como medida de precaución y respeto a las condiciones climatológicas adversas.

