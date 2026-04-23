Julito Fulcar presenta el Plan Estratégico Peravia 2025-2055 durante almuerzo con Grupo de Comunicaciones Corripio.

Santo Domingo, R.D.-Durante su participación en el prestigioso Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el senador por Peravia, Julito Fulcar, presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055, una iniciativa orientada a impulsar el crecimiento económico, social y ambiental de la provincia en las próximas tres décadas.

Esta iniciativa, definida por el legislador como el instrumento de planificación más ambicioso en la historia de la demarcación, busca elevar a Peravia y a toda la región Sur a un nuevo nivel de competitividad y bienestar.

Fulcar, quien funge como coordinador del Comité Gestor, explicó que este proyecto nació de una promesa de campaña en 2024 para dotar a la provincia de una hoja de ruta técnica y social que evitará la improvisación de las autoridades de turno.

“Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia en todos los ámbitos: económico, social, cultural y político», afirmó el senador ante los directivos de los medios Corripio.

El legislador detalló que el plan es el resultado de un riguroso proceso de 17 meses de trabajo, que incluyó la contratación de consultoría técnica y un amplio ejercicio de participación social.

Bajo su liderazgo, se instalaron 27 mesas de trabajo donde participaron más de 500 profesionales y se consultó aproximadamente a 10,000 personas, incluyendo a la diáspora banileja en Estados Unidos y residentes en Santo Domingo.

“En cada encuentro pusimos a la gente a trabajar para que visibilizara qué quería de su provincia de cara al futuro”, expresó Fulcar, destacando que el plan cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos y resoluciones municipales, lo que garantiza su continuidad más allá de los ciclos electorales.

Proyectos de gran impacto y presupuesto

Con una inversión estimada inicial de RD$75,000 millones proyectada a 30 años, el plan contempla 54 grandes proyectos estratégicos y 283 iniciativas territoriales.

Entre las obras de mayor relevancia que impulsa el senador se encuentran una moderna Ciudad Sanitaria, un Centro de Acopio Agrícola que servirá de soporte para toda la región Sur, la construcción del Merca Peravia, entre muchos otros.

Para asegurar que estos objetivos se cumplan, Fulcar informó se ha creado un Consejo de Desarrollo, para dirigir y fiscalizar la ejecución del plan, evitando su politización.

En el encuentro, el senador estuvo acompañado por miembros del Comité Gestor del plan, que incluyó a la gobernadora Ángela Yadira Báez, el obispo Faustino Burgos, y representantes de los sectores turístico, académico y comercial, quienes coincidieron en que, gracias a la gestión de Fulcar, Peravia cuenta hoy con una guía clara hacia el progreso sostenible.