Julio Iglesias y su legado cantando al amor

Cuando escucho al cantante español, Julio Iglesias, interpretando sus canciones, me emociono; hablan de amor y se acercan a lo que pienso que debe ser ese sentimiento; de ahí que me lleno de nostalgia, me dan deseos de llorar. Pero ¿qué es el amor? A mi juicio, es un sentimiento tierno, hermoso, bondadoso, que baña el espíritu, toca el alma, hace suspirar e invita a ayudar, respetar, perdonar, cuidar, a dar lo mejor a los demás, produciendo una increíble paz. “El amor no solo son palabras que se dicen al azar, son esas otras cosas que se sienten al sonreír, al abrazar”.

Julio canta insinuando amor a una persona, pero puede aplicarse a la humanidad, “el amor no sabe de frontera, de distancia ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente va arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar”; “el amor es perdonar sin reproche y olvidar, para volver a comenzar “.

El contenido de sus canciones y sus gestos al interpretarlas, retratan el amor; con su voz, besa y abraza en la distancia; con la mirada, habla de ternura; es un “te miré de pronto y te empecé a querer”. Hace que la mente vuele a recuerdos hermosos vividos o soñados. “Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo y la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo al andar “.

Qué bueno que existan cantantes que nos sacan del escenario de rencor, odio, doble sentido, que ponen a reflexionar, directamente, sobre la belleza del amor y sus desafíos, pues “siempre hay algo por qué vivir, por qué luchar “ y recuerdan también que “el amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar y a veces llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar” . También sucede que “de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé de que la vida se vive un momento”, “de tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien perdía”.

Indiscutiblemente, el lenguaje corporal de Julio, dan a sus canciones pinceladas románticas, logran hacerlas más conmovedoras; su mirada tierna, el cerrar de sus ojos, el toque suave de sus manos en el pecho, los pasos lentos y por supuesto el contenido, “por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera ya te la daría solo a ti, por un poco de tu amor”, pues “nunca pude imaginar que, por un beso, tu cambiara así mi vida “.

Desconozco la vida íntima de Julio Iglesias; de seguro que como todo ser humano, tiene virtudes y defectos; solo lo he escuchado en una canción decir “me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido” pero reconozco que su don divino de cantar, lo ha esgrimido para destacar pinceladas del amor.

Gracias, Julio, por tu legado de canciones al amor, románticas, tiernas, muy hermosas, que mandan mensajes de conciliación y paz, lecciones que calan en el alma de la humanidad. Indiscutiblemente, “siempre hay por qué vivir, por qué luchar “, y es obvio que “con el pasar de los años, el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respecta lo ajeno”. Ojalá todos pudiéramos siempre exclamar, “amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma “, pues lo material no es lo esencial, es la paz espiritual y las canciones de Julio, tienen el mágico encanto de serenar el espíritu.