Juan Soto vuelve a ganar el premio Juan Marichal

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El dominicano Juan José Soto Pacheco fue galardonado con el premio Juan Marichal, distinción otorgada al mejor jugador dominicano en grandes ligas cada temporada. El jardinero de los Mets se convierte en el primer jugador en ganar el premio en años consecutivos y en el único en obtenerlo dos veces desde que se instauró en 2021.

Soto sumó 443 puntos en las votaciones de los 100 especialistas, quienes le dieron 56 votos al primer lugar, superando al zurdo de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, quien lo secundó con 319 puntos. Junior Caminero (Rays), José Ramírez (Guardianes) y Freddy Peralta (Cerveceros) completaron el Top 5, luego de obtener 253, 219 y 144 puntos, respectivamente.

Vladimir Guerrero Jr. fue el primero en ganar el galardón en el año 2021, Sandy Alcántara lo ganó en 2022, Marcell Ozuna en 2023 y Soto en las últimas dos temporadas.

El jugador drafteado por los Tigres del Licey en 2017, logró una de las temporadas más electrizantes y completas ofensivamente de toda su carrera. Conectó 43 jonrones, su mejor marca personal, y se robó 38 bases, quedándose a dos de unirse al exclusivo club 40-40 del béisbol. Para un jugador conocido desde hace mucho tiempo más por su disciplina en el plato que por sus piernas, esa combinación de potencia y velocidad llamó la atención en toda la liga.

Estadísticamente, la producción de Soto se mantuvo firme frente a los estándares de su carrera de élite. Su wRC+ (Carreras creadas ponderadas ajustadas) de 156 fue casi idéntico a su 158 de por vida, prueba de que incluso en una nueva liga, estadio y entorno, el enfoque del zurdo se mantuvo intacto.

El nativo de Santo Domingo, anotó 120 carreras e impulsó 105, brillando constantemente en los momentos clave y dándole a la alineación de los Mets la consistencia que le había faltado durante años. Se convirtió en el primer jugador del siglo y en el tercero de todos los tiempos que logra una campaña de mínimo 40 jonrones, 30 bases robadas, 100 remolcadas, 100 anotadas y 100 bases por bolas.