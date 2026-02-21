Juan “Bo” dice apoyará Raquel Arbaje si ésta decide aspirar a la Presidencia país

TAMBORIL.- El ex alcalde y presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta localidad, Francisco Álvarez (Juan Bo), destacó el trabajo social que sigue desarrollando la primera dama de la República, Raquel Arbaje, a favor de los sectores más necesitados y de los grupos comprometidos con el desarrollo colectivo, acciones que la convierten en una de las mejores opciones para ser presidenta de la nación.

Álvarez indicó que Arbaje es una dama sin orgullo, a pesar de ser rica, la esposa del Presidente Luis Abinader que tiene una sencillez que atrae a la mayoría de ciudadanos y que posee las condiciones que la nación reclama.

Manifestó que como hasta ahora el Presidente de la República no puede ser candidato a la reelección, lo más importante es apoyar a una figura limpia socialmente, como lo es la primera dama.

“Ojalá doña Raquel Arbaje se decida a buscar la Presidencia de la República, la cual estamos seguros se convertiría en la primera mujer en llegar a esa importante posición”, observó.

“En los actuales momentos, el país requiere de ese tipo de persona para que lo dirija”, añadió el líder político de Tamboril.

Francisco Álvarez (Juan Bo), dijo que si la primera dama se decide a buscar la candidatura presidencial, no hay ninguna duda que la ganaría de manera aplastante. “Eso nos garantizaría una victoria electoral más fácil en el 2028”, añadió.

La principal figura del perremeísmo en Tamboril, dijo que “nuestro equipo político estará al lado de la primera dama de la nación, si ella toma la decisión, porque sabemos es una opción incuestionable”.

Recordó que en los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, doña Raquel Arbaje estuvo en ese Municipio visitando los diferentes sectores, dándoles apoyo a sus residentes y trabajando con los dirigentes del PRM a favor de los más necesitados, lo que también hizo en toda la nación.

Con relación a su participación política, indicó que en los actuales momentos está trabajando para continuar solucionando problemas a beneficio de la comunidad y la militancia del PRM, con la ayuda del Presidente Luis Abinader. También, con el apoyo del alcalde Anyolino Gerrnosén.

Precisó que continúa laborando para retener la presidencia del PRM, cuando se produzca la convención municipal.

Álvarez precisó que luego buscará ganar las elecciones como candidato a la Alcaldía Municipal en 2028.

Aclaró que en las elecciones municipales del 2024 no fue candidato a la Alcaldía Municipal, porque el Presidente Abinader hizo un compromiso con el actual ejecutivo, Anyolino Germosén, para que tratara de repetir en el cargo, con el apoyo del PRM, como sucedió, pero que como líder del perremeísmo en Tamboril, no podía decirle que no al jefe de Estado.

Agregó que para las elecciones del 2028, con el respaldo de la mayoría de perremeístas, será el candidato a la Alcaldía por esa entidad.

El dirigente político explicó que cuando fue alcalde municipal, desarrolló un trabajo que es recordado, por bien, de parte de la mayoría de tamborileños.

Y, en lo que respecta a la presidencia del Comité Municipal del PRM, declaró que “su candidatura para seguir en la misma posición es innegociable”.

Aseguró que el PRM es una organización política democrática, por lo que el que quiera dirigirlo deberá competir a lo interno.

