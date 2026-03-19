Juan Ariel Jiménez señala un conjunto de iniciativas para fortalecer turismo de Puerto Plata y la región norte

Puerto Plata. – El economista Juan Ariel Jiménez destacó el impacto que tiene el turismo, como uno de los sectores que produce un mayor encadenamiento productivo y planteó un conjunto de iniciativas para fortalecer el sector en la región norte.

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo definió el Encadenamiento productivo, tema central del cuarto Foro Empresarial de Puerto Plata, “como todas las actividades económicas que promueven la creación de productos o servicios en otros sectores para satisfacerla”.

Destacó que el turista actual busca vivir experiencias y que no llega a meditar, sino que consume la comida del lugar, la cerveza y el ron de allí etc.

Dijo que la costa norte es el lugar del Caribe capitalista mas cercano a los Estados Unidos, lo que da una ventaja que debe ser aprovechada.

Dentro de las acciones que recomendó están una mayor integración de la parte oeste y la parte este de la provincia, que permita aprovechar la historia de ser el lugar donde se inició el encuentro de dos culturas,

Igualmente la inversión en infraestructura pública estructurada, como la Autopista del Ámbar, Carretera Costera Puerto Plata, Monte Cristi, Carretera Luperón, Maimón.

Así como infraestructura complementaria, como la rehabilitación del Teleférico, regeneración de la playa de Sosúa y el Malecón, mejora del transporte urbano, ampliación de la carretera Puerto Plata, Cabarete y apoyo a la inversión privada.

Enfatizó además la necesidad de dar apoyo para la creación de pequeños hoteles, ampliación de la oferta culinaria y cultural, así como el fortalecimiento y capacitación de los recursos humanos.

De cara a aprovechar el turismo de salud de creciente importancia en la región, consideró que se debe promover una política de acreditación internacional para los centros de salud, acuerdos con los sistemas de seguridad social de Estados Unidos y Europa.

Jiménez destacó el impacto económico que tiene el turismo hotelero y de cruceros y su impacto en la general de empleos, en la demanda de productos agrícolas, industriales y de otros servicios.

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