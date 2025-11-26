José Tejada Gómez recibe Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025

Santo Domingo, miércoles 26 de noviembre de 2025. – El periodista José Tejada Gómez, director fundador de DiarioDigitalRD, fue distinguido este martes con el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, un reconocimiento que resume más de dos décadas de trabajo riguroso, visión y defensa de un oficio que ha debido reinventarse para sobrevivir en la era tecnológica.

La presidenta del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, Cristal Acevedo, leyó el veredicto del jurado destacando que otorgar el premio a Tejada Gómez constituye “un acto de justicia histórica”. Su trayectoria, recordó, comenzó en octubre de 2005, cuando lanzó DiarioDigitalRD en un momento en que el país apenas exploraba las posibilidades de la información en línea. Ese paso pionero definió el rumbo de un medio que hoy es referencia obligada y el más longevo entre los nativos digitales del país.

Explicó que desde sus inicios, Tejada Gómez apostó por una plataforma confiable, sostenida en criterios técnicos y en una ética que entiende como deber profesional e institucional. “En varios de sus artículos ha defendido la necesidad de que los medios construyan estructuras reales que garanticen integridad y credibilidad, un enfoque que ha sostenido con coherencia durante veinte años” establece el veredicto leído por Acevedo.

Refiere que trayectoria de Tejada Gómez va más allá de la sala de redacción. Participó como dirigente comunitario en proyectos de educación barrial y comunicación popular, y ha ocupado posiciones clave en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) y el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP). “En cada espacio ha dejado una estela de servicio, liderazgo gremial y defensa del ejercicio ético. A esto se suma su constante esfuerzo por formar nuevas generaciones, un aporte que consolida su figura como referente profesional.

“Estos méritos —sus aportes pioneros, su responsabilidad social, su defensa de la ética y su impulso a innovaciones digitales que han marcado la evolución del sector— sustentan la decisión del Observatorio de otorgarle el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025” concluyó.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de Indotel, donde periodistas, directores de medios y comunicadores de distintas regiones se reunieron en la octava edición del galardón. Acevedo entregó el reconocimiento y Tejada Gómez acudió a la ceremonia acompañado de su esposa, la periodista Sarah Hernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR).

Durante su discurso durante el reconocimiento, Tejada abordó los desafíos que hoy definen el futuro de la comunicación digital. Señaló que la inteligencia artificial está reconfigurando la producción y distribución de contenidos, al tiempo que aumenta la presión ética sobre los medios. Insistió en que el ecosistema digital está saturado de contenidos sin rigor, lo que obliga a los profesionales a reforzar su compromiso con una información útil y responsable. Según dijo, el público terminará exigiendo calidad frente a la desinformación que circula sin filtros.

La premiación también sirvió para destacar el trabajo de más de veinte profesionales y medios que han logrado sobresalir por su rigor, creatividad o innovación. En total, se reconocieron 19 categorías además del Gran Premio Nacional. Entre los ganadores figuran Ramón Tolentino como Mejor periodista en redes sociales y Sandy Familia como Periodista digital del año. El premio a Mejor nuevo medio digital recayó en revistaregionarios.com, mientras que Cuéntame más fue elegido Mejor podcast.

El galardón a Mejor reportaje digital fue para “Salud Mental en Crisis en las Cárceles del país”, una investigación de Aris Beltré para noticiassin.com que obtuvo elogios por su enfoque humano. También fueron reconocidos luminariastv.com como Mejor periódico digital de espectáculos, resumendesalud.netcomo Mejor periódico digital de salud e infoturdominicano.com como Mejor periódico digital de turismo. La selección incluyó además premios por regiones, innovación, opinión y producción audiovisual, reflejando la diversidad del trabajo periodístico en plataformas digitales.

Visited 8 times, 8 visit(s) today