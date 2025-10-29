Jonrones de Lake y Maldonado extienden a tres la racha de victorias del Escogido

SANTO DOMINGO.- Por segundo día consecutivo, los Leones del Escogido derrotaron a los Gigantes del Cibao, esta vez 7-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, con lo que extienden a tres su racha de victorias.

Los locales marcaron dos veces en el segundo episodio frente a Daniel Mengden, luego de que Franchy Cordero conectara sencillo al jardín izquierdo y luego, por la misma zona, Junior Lake pegó un cuadrangular de 365 pies de distancia, batazo que tuvo una velocidad de salida de 92.6 millas por hora.

En el tercero, los melenudos sumaron una más con otro bambinazo, esta vez solitario, pero también por el bosque izquierdo por parte de Martín Maldonado. El jonrón contra Mengden recorrió una distancia de 381 pies a 99.1 millas por hora.

Sin embargo, los visitantes igualaron las acciones en el quinto ante Grant Gavin, cuando Hanser Alberto abrió con doble al prado izquierdo, pasó a la antesala con rodado de Carlos Jorge a la inicial y entró en carrera con imparable de Julio Carreras al jardín izquierdo. Un cuadrangular de Johan Rojas por ese mismo lado del terreno igualó la pizarra.

En la parte baja del quinto, César Prieto tomó boleto frente a Reid Birlingmair, se estafó la intermedia y volvió a dar la ventaja a los escarlatas tras indiscutible remolcador de Erik González al bosque izquierdo. Pero los francomacorisanos tomaron el comando con otras dos rayitas en el séptimo.

En el octavo, los escogidistas atacaron a Reymin Guduán con infield-hit de Erik González por segunda, transferencia a Sócrates Brito y sencillo remolcador de Cordero al prado derecho. Una base por bolas intencional a Yamaico Navarro llenó los sacos, y elevados de sacrificio consecutivos de Lake al jardín derecho y de Alexander Canario al izquierdo sumaron otras dos para los locales.

Gavin se presentó en 4.2 capítulos de tres carreras, terminando sin decisión. El lanzador ganador fue Luis Guerrero (1-0) al tirar en el octavo en blanco con un ponche. El revés fue para Guduán (0-2). El salvamento se lo apuntó Jimmy Cordero (1) al presentarse en el noveno y conseguir un ponche.

Por los rojos, Lake se fue de 2-1, con cuadrangular, tres empujadas, una anotada y una transferencia; Maldonado, de 2-1, con jonrón, una producida y una anotada; González, de 4-2, con una remolcada y una anotada, y Cordero, de 3-2, con una impulsada y una anotada. Por los nordestanos, Rojas bateó de 4-2, con cuadrangular, cuatro empujadas y una anotada, y Carreras, de 3-2, con una producida y una anotada.

Con el triunfo, el Escogido tiene marca de (3-4) y los Gigantes (0-5) continúan sin conocer la victoria.

Los Leones volverán este miércoles a San Francisco de Macorís a visitar a los Gigantes en el estadio Julián Javier a las 7:00 de la noche.

