Jandy Ventura se une al 18vo Brunch Anual “Donando Sonrisas” para apoyar jornadas odontológicas y médicas en República Dominicana

Miami, Florida. El reconocido cantante dominicano Jandy Ventura será una de las figuras principales del 18vo Brunch Anual “Donando Sonrisas”, una iniciativa benéfica encabezada por la Dra. Teresa Bello-Burgos, su esposo Julio Burgos, junto a Julissa Pérez, Ana Elisa Bosch Furniss, Dariel Fernández, Monica Fernández, Susan Montoya, Amanda Bello, Flerida Marmolejos, Ana Regina García y la Dra. Amanda Bello, quienes forman parte del equipo organizador de esta causa solidaria que busca recaudar fondos para continuar impactando a más de mil personas en República Dominicana a través de asistencia médica, apoyo social y programas de ayuda comunitaria.

El evento se celebrará el próximo domingo 7 de junio a las 11:00 de la mañana en Jungle Island, en la ciudad de Miami, reuniendo empresarios, líderes comunitarios, personalidades y miembros de la diáspora dominicana comprometidos con causas sociales y humanitarias.

“Donando Sonrisas” se ha consolidado durante los años como una de las actividades benéficas más importantes impulsadas desde Miami en favor de comunidades vulnerables de República Dominicana, llevando esperanza, atención médica y apoyo a cientos de familias.