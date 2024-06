Investigación de Primicias RD: principales temas económicos de enero-junio 2024

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El crecimiento en el uso de la energía solar en los hogares y en el sector productivo con unos 14, 500 usuarios, el nuevo reglamento a los subagentes bancarios, el seguro de desempleo y la cesantía, como otros temas de la reforma laboral, la iniciativa congresual que perseguiria multar a los drones, la alta valoracion a la protección al usuario financiero por parte de la Superintendencia de Bancos, la caida de las exportaciones domninicanas hacia Haití en US$ 52.3 millones en marzo pasado, la presencia de la reforma fiscal en los medios de comunicación y en las redes sociales, 5, 810, 888 vehiculos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el combate a las bebidas ilicitas, contrabandos de cigarillos y medicamentos que dañan el aparato productivo nacional, el impacto de las inundaciones en la productiza zona de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, como en la Zona Colonial; el destino en un 96% en gastos de capital de los recursos pagados por AERODOM al gobierno, el robo en una cooperativa de Santiago, la paralización de las operaciones ilegales de granceras, el incremento en un 12% de la cartera de créditos en moneda extranjera, el alza en el tipo de cambio por encima de RD$ 59.20, el reclamo de que auditen la construcción en el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Maximo Gómez, el empleo, economía informal y la producción nacional, el daño a la economía de Villa Consuelo, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Este, Herrera, algunos puntos de la Autopista Duarte, San Pedro de Macorís, y Villa Juana por el auge de la delincuencia, exportaciones del pais hacia Estados Unidos que superaron los US$ 7 mil millones en 2023, se destacan entre los temas económicos entre enero y junio de 2024, según investigaciones de Primicias.

Asimismo, los activos de los bancos múltiples superando RD$ 3.1 billones, el copago del paciente al médico, el respaldo del Banco de Reservas al remozamiento del polideportivo de la UASD, el cambio climátivo, lluvias e inundaciones afectando la producción agropecuaria, la canasta básica en RD$ 44,513.3 en el 2023, el preocupante crecimiento del parque vehicular, agravando el caos en el tránsito; la inauguracionde un nuevo centro de emprendimiento, el fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra del Aeropuerto de Bávaro, el presidente Luis Abinader resaltando el crecimiento económico y el cierre de comercios chinos por deudas con el Estado.

Además, las exportacioenes a Suiza por US$ $ 1, 819 millones en febrero pasado, la inversión del Ministerio de Educación de RD$ 106,763,204 para cumplir con los compromisos con los maestros, una jornada de siembra de canelilla en Azua por el Banco BHD, el apoyo anunciado por el Banco Mundial para la transición energetica del pais, la red delincuencial que estafó a los viejitos de Estados Unidos. la pignoración por el excedente de pollos, la expansión en los call centers, los RD$ 105,000 millones invertidos por Obras Públicas, las pensiones del gobierno a cientos de personas, una persona llevada a prisiónpor un ataque cibernético a una institución del Estado, las once mil viviendas que no reciben agua potable en la frontera, la importancia del canal de La Vigía para la produccion nacional, la crisis de Haití presionando el presupuesto de la nación dominicana, el ex presidente Leonel Fernandez atacando las estadisticas oficiales, son temas de enero a junio del presente año.

Héctor Porcella: reforma a la ley 491-06 alinea aviación civil de RD con normas de la OACI y de la FAA

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porcella, afirmó que la reciente reforma a la Ley 491-06 sobre Aviación Civil alinea el marco normativo de la seguridad operacional del país de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y a las recomendaciones formuladas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

Porcella explicó que la actualización de la Ley constituye el punto culminante de los esfuerzos desplegados por el país para conservar la categoría 1 de su sistema de aviación civil ante las implicaciones de la auditoría IASA iniciada el año pasado por la FAA para evaluar los niveles de cumplimiento del sector aeronáutico dominicano.

El titular del IDAC ponderó el esfuerzo mancomunado del presidente Luis Abinader y de las diferentes bancadas del Congreso Nacional para impulsar la aprobación de la reforma a la Ley, en un proceso que incluyó el estudio del proyecto en comisión y la celebración de consultas con la participación de diferentes representantes del sector.

Dijo que el compromiso del jefe del Estado y de las autoridades del Congreso refleja un gesto de alto sentido patriótico, al colocar el interés nacional por encima de los intereses políticos partidarios o particulares.

Sobre la auditoría IASA y la categoría 1

“Una auditoría IASA, aplicada de acuerdo a las normas de la OACI, tiene un cronograma y un programa de cumplimiento, que conlleva una primera visita de 5 días de trabajo con el IDAC para hacer la primera evaluación y presentar algunas observaciones; luego se agenda una Segunda y última reunión de revisión final para verificar si las observaciones de la primera reunión fueron solventadas, tras de lo cual nos notifican en un plazo de 45 días los resultados de la auditoría”, apuntó el funcionario.

Dijo que el equipo responsable del IDAC respondió con la debida eficiencia a todos los puntos y cuestionamientos planteados durante la evaluación.

Recordó que la Ley 491-06 de Aviación Civil sirvió de base en el año 2007 para que el país pudiera recuperar la Categoría 1 otorgada por la FAA, luego de permanecer por más de 13 años en la categoría 3, lo cual les impedía a las aeronaves comerciales de matrícula dominicana operar en territorio de los Estados Unidos.

AULA COLMADO

«Aula Colmado»: Iniciativa Integral para Impulsar Crecimiento Empresarial y Calidad del Servicio al Cliente en Colmaderos.

«Aula Colmado»: La Revolución Educativa que Transformará los Colmados Dominicanos de la mano de la Fundación Dominicana de Desarrollo con el apoyo de Induveca.

En respuesta a las carencias educativas y de apoyo empresarial que enfrentan los colmaderos en República Dominicana, surge «Aula Colmado», un innovador programa de acompañamiento diseñado para abordar de manera integral las necesidades específicas de este sector crucial de la economía local.

«Aula Colmado», una iniciativa de la Fundación Dominicana de Desarrollo, apoyada por Induveca como parte de sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, presenta una solución integral que ofrece capacitación y asesoramiento especializado a colmaderos en diferentes puntos del país. La primera versión de este programa, a iniciar en el mes de junio, seleccionará a 30 colmados que, durante dos meses, obtendrán conocimientos clave en áreas fundamentales como servicio al cliente, gestión de inventario, finanzas y estrategias de crecimiento empresarial.

María Virginia Elmúdesi, presidente de la FDD, al expresar su satisfacción por esta iniciativa, comentó que “la justificación para la realización del programa «Aula Colmado» se basa en la necesidad imperante de brindar apoyo y capacitación a un sector crucial de la economía local. Los colmaderos son un pilar fundamental en las comunidades locales, generando empleo, fomentando el comercio y contribuyendo al desarrollo económico”.

El programa será impartido por un experto internacional, que ha dedicado tiempo al estudio y análisis del sector de colmaderos en República Dominicana. Cada colmado participante recibirá un material didáctico exclusivo diseñado por este experto para la FDD, que incluirá guías prácticas y herramientas para implementar las estrategias aprendidas durante el programa.

OTROS TEMAS DE INTERES ENERO-JUNIO 2024

Los RD$ 21 mil millones en subsidios para alimentos, combustibles y otros renglones en el primer trimestre del año

La recaudacion de la DGII en abril ascendente a RD$ 94, 760 millones

El aumento de 20% en el salario de la construccion, dispuesta por el Comité Nacional de Salarios

Los RD$ 43, 600 millones en activos del Banco Caribe

Las exportaciones que ascendieron a abril 2024 la suma de US$ 3,986.4 millones

La pregunta de Francisco Antonio Méndez, Las Edes: ¿Privatización, Concesión o Capitalización?

La decisión de incautar los bienes al condenado en Estados Unidos a 16 años de carcel, ex diputado Miguel Gutiérrez, por distribucion de cocaina y lavado de dinero entre el 2014 y 2020

Los RD$ 25 mil millones que dispararon los ingresos de la DGII en 2023

Las remesas que alcanzaron a US$ 3, 495 millones entre enero-abril 2024

Las inversiones del Estado en el canal La Vigía y la presa Don Miguel, en la frontera Norte

El crecimiento de los pagos al instante

La alta valoracion de los turistas a los servicios de los aeropuertos dominicanos

La promulgacion y entrrada en vigencia de la nueva Ley orgánica del Banreservas, con el nombre oficial ahora de Banco de Reservas de la República Dominicana-Banco Múltiple, con un capital de RD$ 39 mil millones. La nueva ley elimina la exención fiscal prevista a favotr del Banco de Reservas en la ley anterior y lo pone a competir en igualdad de condiciones en el sistema financiero

El elogio de Morgan Stanley a la economía de RD

El taller de emprendimiento del Banco BHD a los agricultores

El alto costo para el contribuyente dominicano de los más de 100 mil estudiantes haitianos en escuelas dominicanas

Sólo 127 funcionarios municipales habian declarado suj patrimonio en la Camara de Cuentas al 29 de mayo de 2024

La pobreza extrema en debate en RD

El Banco Central destacando la incidencia de las medidas de liquidez para dinamizar la economía

El crecimiento interanual de 23.6% en las zonas francas, según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

El control de las finanzas promovido por Julio M. Lama

La limitacion en las transacciones en el mercado cambiario

La importancia del Merca Santo Domingo, como su higiene

Las solicitudes de auditorías en las alcaldías

La disolución de emprsas en el caso Coral

El anuncio de construcción de un hotel en el Aer

El auge del turismo en Pedernales amerita el reinicio de los vuelos desde La Isabela hacia Cabo Rojo

El costo de los virus gripales, diarrea, dengue, cancer de la piel y otras enfermedades para las finanzas personales y públicas

El alegado entramado de corrupción que habria defraudado al Estado con RD$ 21 mil millones, narrado al Ministerio Público

La urgente necesidad de evitar el colapso del puente de Bayacanes sobre el rio Camú, en La Vega

Los depositos de ahorro y largo plazo en moneda extranjera en la banca múltiple

Los fondos extras que hubo que buscarle a los partidos politicos por las elecciones del 19 de mayo de 2024

El negocio del microtráfico de drogas en Cambita, San Cristóbal

Las exportaciones de mango dominicano a la Unión Europea, Reino Unido, Japon, Estados Unidos y otras naciones

Los Nexos del INFOTEP con sus egresados

El robo de piezas a vehiculos por delincuentes

Las inversiones de los dominicanos en el sector inmobiliario dominicano

La XX1V Expo Feria Madre Feliz 2024 de la Cooperativa Vega Real

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena el decomiso de 14 propiedades de una diputada vegana por lavado de activo

La formalidad del empleo en el debate nacional

La ejecución en un 90% de la Circunvalación de Baní

El incremento salarial a los maestros

Las mercancias subvaluadas en más de mil millones detectadas por Aduanas

Resistencia creciente en rechazo de que graven con una reforma fiscal a los articulos de consumo masivo

Los créditos a mujeres de Promipyme

La ratificacion de la calificacion a la Asociación Vega Real.

La necesidad de multas a quienes lancen basura en las aceras, contenes, autopistas, autovías y calles

El asalto a una oficina del Banco de Reservas en Santiago

Leidsa ofertando cientos de millones a sus jugadores

La acusación y condena a una legisladora por lavado de activos

La donación de RD$ 800 millones de la Unión Europea para el apoyo presupuestario a RD

El concurso Pinta Tus Sueños de Lanco Dominicana

La comisión de inversionistas internacionales de Morgan Stanley al gobernador del Banco Central, licenciado Héctgor Valdez Albizu

La ley de Aviación Civil aprobada por el Congreso Nacional

Reaparición del negocio de los viajes en yolas hacia Puerto Rico

La Fuerza del Pueblo negándose a hablar de reformas con el gobierno

La prorpuesta sindical para que eliminen las exenciones fiscales a los grupos poderosos que pueden pagar impuestos y no lo hacen

Decomiso de bienes a narcos condenados

La entrega de un millón de bonos a madres vulnerables

Dominicanos destinando parte de sus ingresos al combate del virus gripal

La inversión en la ampliación de la Autopista Duarte, ampliando de ocho a 14 carriles

La impactante presencia de la Asociación de Productores de Mangos de San Cristóbal en la Feria del Mango, en Baní

La impresionante Feria del Mango en Baní, 2024, con la exposición y ventas de los mangos Kent, Chivito, Velásquez Mameyito, Crema de Oro, Marcelo, Moradito, Fabricó, Gota de oro, Puntica, Palmer, Café con Leche, Barbita yamaguí, Mingolo, Pascual, Sumoso, y muchos otros.

Los virus generando problemas a los bolsillos de los dominicanos

El auge de la electromovilidad

El paso de 150 mil vehiculos diarios por el kilómetro 9 de la Autopista Duarte

El mango Mingolo, el más exportado hacia Estados Unidos

La urgente necesidad de darle mantenimiento al edificio de las oficinas públicas en La Vega

Artesanos participando en la Feria del Mango en el parque de Baní

Las más de 30 mil tareas de plátanos afectadas por tornados en diferentes puntos del país

Las apuestas económicas en las elecciones de mayo

La crítica situación del sector agropecuario, según el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

El anuncio de la 10 Feria Fleximovil del Banco BHD para la adquisición de vehiculos nuevo o usado

La defensa de la clase media y los pobres por la reforma fiscal que se debate

El uso de calles con la instalación de talleres de mecánica, en el Ensanche La Fe, en la capital dominicana

La protección de las líneas eléctricas por la temporada ciclónica

Analisis del costo de los ciclones en el Caribe

La instalación de cafeterías, tallres de mecanica, gasolineras, bancas, arrabalizando la Avenida Circunvalación Norte, en Santiago

El mantenimiento en 7% anual la tasa de política monetaria del Banco Central

Dia Mundial de la Leche 2024

Los beneficios de la Presa La Gina, en Baní, que será construida a uncosto de RD$ 4,500 millones

FOTOS PRENSA LATINA