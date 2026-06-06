INTRANT y organismos de seguridad despliegan operativo de fiscalización en paradas de motocicletas

Las intervenciones han impactado a 29 paradas y permitido la retención de 46 motocicletas como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, verificar documentación y ordenar el transporte en motocicletas.

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Migración y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ejecutó un amplio operativo de fiscalización y regulación de paradas de motocicletas, considerado el más importante realizado hasta la fecha en el Gran Santo Domingo.

La intervención, que inició el miércoles y continuó este viernes desde las 6 de la mañana, garantiza el cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como fortalecer el orden, la seguridad ciudadana y la regularización de las operaciones de las paradas de motocicletas.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, expresó que “el transporte en motocicletas debe operar dentro del marco de la ley y con garantías para la seguridad ciudadana y este operativo conjunto marca un antes y un después en el ordenamiento de las paradas de motocicletas, porque estamos verificando cumplimiento, legalidad y condiciones operativas para proteger tanto a conductores como a usuarios”.

El operativo se llevó a cabo en puntos estratégicos comprendidos desde el corredor Independencia hasta el 12 de Haina, así como en el corredor Churchill, iniciando en la avenida John F. Kennedy hasta el entorno de la Feria frente a la Lotería Nacional, donde se verifican las condiciones operativas y legales de las paradas de motocicletas.

Cifras alcanzadas en el operativo

Desde el inicio de los operativos, las autoridades han inspeccionado 29 paradas, registrado 189 personas, fiscalizado a 60 conductores y retenido un total de 46 motocicletas. Asimismo, fueron detenidos catorces ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante las acciones desarrolladas.

Como parte de la jornada, el INTRANT realiza la validación de las licencias de operación de las paradas de motocicletas y verifica el cumplimiento de los permisos correspondientes, incluyendo el uso de suelo otorgado por los ayuntamientos, conforme a lo establecido en la Ley 63-17.

Asimismo, la Dirección General de Migración participa en el operativo para verificar el estatus migratorio de personas extranjeras y detectar posibles casos de indocumentación, mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realiza inspecciones preventivas para garantizar que no existan sustancias controladas vinculadas a estas operaciones.

De igual manera, la Policía Nacional mantiene el control del orden y la seguridad durante las intervenciones, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) verifica que conductores y motocicletas cuenten con seguro al día, licencias de conducir vigentes, cascos y otros documentos requeridos para transitar.

Las autoridades explicaron que, en aquellos casos donde una parada de motocicletas obstaculice el tránsito o represente una afectación a la movilidad, se procederá a su reubicación de manera coordinada entre el INTRANT y los gobiernos locales correspondientes.

En el operativo estuvieron presentes el general Gabriel de los Santos García, director Regional Central del Distrito Nacional Z-45 de la Policía Nacional; el coronel José Frías de Jesús, comandante del C-8 del Distrito Nacional; el teniente coronel Jonny González González, comandante del C-1 del Distrito Nacional; así como el teniente coronel Reyes Báez, director de Transporte del INTRANT.

Desde el gobierno, las autoridades buscan fortalecer el ordenamiento del sistema de transporte en motocicletas, como garantía del cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la seguridad vial y ciudadana en puntos de alta circulación del Gran Santo Domingo.

Visited 2 times, 2 visit(s) today