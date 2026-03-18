INTRANT LE GENERA FRENTE NEGATIVO AL GOBIERNO Y PROBLEMA A LOS DOMINICANOS, QUEJAS POR FALTA DE DINERO EN LAS CALLES, OTROS VARIADOS TEMAS DE ACTUALIDAD
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Amplios sectores enfrentando la restricción del INTRANT con la licencia de conducir a las personas mayores de 65 años, un frente adicional e innecesario al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y que viola derechos y una sentencia del Tribunal Constitucional, la ilegalidad del INTRANT encontrando repudio ciudadano, el alza en el precio del petróleo, La licitación de las gomitas en INABIE en la palestra, la Fuerza del Pueblo advirtiendo sobre nuevos intentos de eliminar la cesantía laboral, la destitucion del ministro de Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino; la eliminación de las candidaturas independientes en la Cámara de Diputados, la iniciativa de educación digital en las escuelas, el duro golpe del incremento en el precio del petroleo para la economía dominicana, los premios Soberano 2026, la situacion de Cuba en Costa Rica con el cierre de su embajada, denunciadas irregularidades en licitaciones de acueductos, ataques a instalaciones en el Oriente Medio, reclamos para que mejoren el transporte, son temas en República Dominicana y el mundo.
Otros temas son:
La creación del Colegio de Contadores Públicos de la República Dominicana aprobada por el Senado
Muy pocos funcionarios resaltando los logros del gobierno
Las amenazas de Irán y el agravamiento de la crisis en el Medio Oriente presionando el alza en el precio del petróleo
Un choque entre Caribe Tours y el INTRANT
La incautación de 80 mil cigarrillos en intento de contrabando
La condecoración póstuma al asesinado periodista Orlando Martínez
El creciente endeudamiento de Estados Unidos
Los ruidos escandalizando la nación
El impacto de la guerra en el Medio Oriente en los países no productores de petróleo
La necesidad de preservar el río Haina y otros
Alzas en precios en algunos productos de gran consumo
El reembolso de los aranceles, tema en Estados Unidos
La reanudación de los vuelos entre Venezuela y República Dominicana
La transición en Cuba analizada en Miami
La rendición de cuentas de los funcionarios públicos abordada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachedo
Las precariedades en Cuba
La Feria ASOCIVU 2026
El reclamo de justicia que hacen los familares de Ivonne Handal en la capital dominicana
La baja en el dólar
La Semana Santa 2026 y la gente quéjandose por la falta de dinero en las calles
Escandalosas multas a personas que no manejan vehículos, según denuncias
El negocio con los haitianos indocumentados en RD
Asaltos
Reaparece el tema de cuestionadas multas de tránsito en perjuicio de dominicanos
El senador Antonio Marte denunciando lo que estaría ocurriendo en operativos migratorios