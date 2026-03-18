INTRANT LE GENERA FRENTE NEGATIVO AL GOBIERNO Y PROBLEMA A LOS DOMINICANOS, QUEJAS POR FALTA DE DINERO EN LAS CALLES, OTROS VARIADOS TEMAS DE ACTUALIDAD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Amplios sectores enfrentando la restricción del INTRANT con la licencia de conducir a las personas mayores de 65 años, un frente adicional e innecesario al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y que viola derechos y una sentencia del Tribunal Constitucional, la ilegalidad del INTRANT encontrando repudio ciudadano, el alza en el precio del petróleo, La licitación de las gomitas en INABIE en la palestra, la Fuerza del Pueblo advirtiendo sobre nuevos intentos de eliminar la cesantía laboral, la destitucion del ministro de Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino; la eliminación de las candidaturas independientes en la Cámara de Diputados, la iniciativa de educación digital en las escuelas, el duro golpe del incremento en el precio del petroleo para la economía dominicana, los premios Soberano 2026, la situacion de Cuba en Costa Rica con el cierre de su embajada, denunciadas irregularidades en licitaciones de acueductos, ataques a instalaciones en el Oriente Medio, reclamos para que mejoren el transporte, son temas en República Dominicana y el mundo.

Otros temas son:

La creación del Colegio de Contadores Públicos de la República Dominicana aprobada por el Senado

Muy pocos funcionarios resaltando los logros del gobierno

Las amenazas de Irán y el agravamiento de la crisis en el Medio Oriente presionando el alza en el precio del petróleo

Un choque entre Caribe Tours y el INTRANT

La incautación de 80 mil cigarrillos en intento de contrabando

La condecoración póstuma al asesinado periodista Orlando Martínez

El creciente endeudamiento de Estados Unidos

Los ruidos escandalizando la nación

El impacto de la guerra en el Medio Oriente en los países no productores de petróleo

La necesidad de preservar el río Haina y otros

Alzas en precios en algunos productos de gran consumo

El reembolso de los aranceles, tema en Estados Unidos

La reanudación de los vuelos entre Venezuela y República Dominicana

La transición en Cuba analizada en Miami

La rendición de cuentas de los funcionarios públicos abordada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachedo

Las precariedades en Cuba

La Feria ASOCIVU 2026

El reclamo de justicia que hacen los familares de Ivonne Handal en la capital dominicana

La baja en el dólar

La Semana Santa 2026 y la gente quéjandose por la falta de dinero en las calles

Escandalosas multas a personas que no manejan vehículos, según denuncias

El negocio con los haitianos indocumentados en RD

Asaltos

Reaparece el tema de cuestionadas multas de tránsito en perjuicio de dominicanos

El senador Antonio Marte denunciando lo que estaría ocurriendo en operativos migratorios

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