INTEC celebra su 53 aniversario con un amplio liderazgo académico, compromiso social y visión de futuro

La comunidad académica se reunió en el acostumbrado desayuno institucional que se realiza para festejar la historia y los aportes de la universidad al país

SANTO DOMINGO. — El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebró su 53 aniversario con un emotivo desayuno institucional en su campus, donde autoridades, docentes, estudiantes, egresados y colaboradores se reunieron para conmemorar más de cinco décadas de excelencia académica, innovación y compromiso con el desarrollo nacional.

El acto, realizado en la Plazoleta De Los Fundadores del campus, fue encabezado por la presidenta de la Junta de Regentes, Rosalina Perdomo y la rectora interina del INTEC, Alliet Ortega, quienes dirigieron mensajes de reflexión sobre el legado y los retos de la universidad, al tiempo que reafirmaron el compromiso con los valores fundacionales que dieron origen a la institución: compromiso social, excelencia académica, innovación, pluralismo, perseverancia, solidaridad y coraje.

Durante su intervención, la rectora interina detalló los avances del último año en torno a los cuatro ejes estratégicos del INTEC. Sobre el eje de Liderazgo científico y tecnológico destacó la reforma curricular en marcha, que incorpora la formación STEM, la inteligencia artificial y metodologías activas, así como el desarrollo de micro credenciales internacionales en alianza con Erasmus.

Además, resaltó los logros de estudiantes y profesores, como los seis premios obtenidos por el equipo Apolo 27 en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA 2025, y la reacreditación internacional del programa de Medicina por CAAM-HP, junto con los sobresalientes resultados en el Match de Estados Unidos y el examen MIR 2025.

En lo relativo a Vinculación para el desarrollo nacional, subrayó el papel del INTEC como socio estratégico del Estado y el sector privado, con más de 63 proyectos de investigación activos. Además, se otorgaron 29 becas PIES, sumando más de 3,800 jóvenes beneficiados a lo largo de tres décadas.

En lo concerniente a la Gestión institucional y bienestar estudiantil, Ortega anunció la implementación de la segunda fase del sistema Vision (PeopleSoft) en su etapa Campus, que transformará los procesos académicos para los estudiantes activos y personal administrativo, consolidando un modelo de gestión ágil, transparente y basado en resultados.

Respecto a Sostenibilidad y compromiso social, Ortega destacó el avance del proyecto Campus Sostenible y la campaña BEE PART, dirigida a movilizar a egresados y aliados para impulsar proyectos académicos de impacto. Asimismo, celebró que INTEC fue reconocido por PROINDUSTRIA con el Premio a la Innovación Académica 2025 por programas como Diseña con la Industria y Learning Factory.

Mientras que la presidenta de la Junta de Regentes hizo un recorrido por la historia del INTEC al destacar la capacidad de la institución y de sus miembros para ser resilientes y salir fortalecidos de las adversidades, citando como la más reciente, el fallecimiento del rector Julio Sánchez Maríñez, ocurrido en mayo pasado. “La resiliencia le viene de las personas que la han habitado y de la energía que generan todas ellas cohesionadas con un mismo objetivo: la excelencia académica para el desarrollo del país. Estamos seguros de que una vez más de esta situación compleja e inédita también saldremos fortalecidos”, dijo.

En ese sentido, Rosalina Perdomo señaló que la universidad está en el proceso de escoger a la persona que ocupará la rectoría. “El Consejo Académico y la Junta de Regentes no tienen una tarea sencilla y esto hasta cierto punto comporta en su interior una situación compleja, que gracias a los niveles de institucionalidad del INTEC, no ha afectado las labores propias de la universidad”, apuntó.

La celebración inició con el izamiento de las Banderas Nacional e Institucional, a cargo de Carmen Paulino (colaboradora con 38 años de servicio), Martín Abbott (docente del Área de Ingenierías con 41 años de servicio), Dahiana García (colaboradora de más reciente ingreso) y Carla Guzmán Rodríguez (Líder del Comité Estudiantil de Psicología).

El Coro Institucional, dirigido por Alba Pérez, interpretó los himnos Nacional y de INTEC, así como un repertorio elegido para la ocasión.

Los estudiantes Jesús Jarvis y Lisbeth Poliné, de la Licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales, participaron como conductores junto a la directora de Comunicación Institucional del INTEC, Carmen Matos, destacando que “el INTEC sigue avanzando con innovación, excelencia académica y compromiso social”, valores que dijeron les inspiran a mirar hacia adelante con entusiasmo.

El encuentro culminó con la invitación a toda la comunidad a compartir el tradicional desayuno institucional, que estuvo amenizado por el dúo musical Marak, en un ambiente de unidad y orgullo inteciano.