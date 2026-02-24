- Publicidad -
Instituciones NYC presentarán “La Patria es una Canción” para conmemorar 182 aniversario Independencia RD

Ramón Mercedes24 de febrero de 2026
NUEVA YORK.- Varias instituciones dominicanas en esta ciudad presentarán este miércoles  “La Patria es una Canción” para commemorar el próximo viernes 27 el 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

Entre las entidades que auspician la actividad se encuentran el Consulado Dominicano, El Instituto Duartiano, el Instituto de Dominicanos(as) del Exterior (Index), y el Carnaval Vegano.

Los invitados especiales serán la artista Jackeline Estevez, quien inició su carrera en el 1982, en el programa Fiesta de Teleantillas, alcanzando gran popularidad, compartiendo escenario junto a destacadas figuras internacionales, entre ellos José José, Alfredo Sadel, Leo Marini, Álvaro Torres, Nelson Ned, y Camilo Sesto, entre otros.

Tambien participará Manuel Jiménez,  un cantante, compositor, abogado, político, dominicano, ex Diputado al Congreso Nacional y Alcalde de Santo Domingo Este. Galardonado en distintas ocasiones con el Premio Casandra al «mejor cantante» y «autor del año». Representó la RD en el festival OTI de la canción celebrado en Paraguay.

El acto será gratis para toda la comunidad y se efectuará a partir de las 6:00 p.m. en la Escuela PS 4 Duke Ellington, ubicada en el 500 W de la calle 160, entre Broadway y la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, informó Aris Guevara, directivo del Index en la Gran Manzana.

