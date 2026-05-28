- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Inmigración busca elevar de 5.130 a 18.000 dólares contra migrantes con órdenes de deportación en USA

Ramón Mercedes28 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El Gobierno del presidente Donald Trump propuso elevar de 5.130 a 18.000 dólares las multas impuestas contra inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación. Cientos de dominicanos, entre otras etnias, figuran con dichas órdenes.

El aumento es para compensar el costo de detener a un extranjero, porque se requiere los costos para identificar, detener, procesar y expulsar al inmigrante», asegura el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que también se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio.

Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

«Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero», asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el ICE.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes28 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ya empiezan a aparecer tiburones en el área de NY, a donde acuden dominicanos como bañistas

28 de mayo de 2026

Hackean cuenta de WhatsApp periodista NY al llegar a RD

28 de mayo de 2026

Convocan a protesta en Alto Manhattan por feminicidios en RD

28 de mayo de 2026

INDEX, Ministerio de la Mujer y Cámara de Comercio de Madrid impulsan programa de formación para mujeres dominicanas en España

27 de mayo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!