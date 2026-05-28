Inmigración busca elevar de 5.130 a 18.000 dólares contra migrantes con órdenes de deportación en USA

NUEVA YORK.- El Gobierno del presidente Donald Trump propuso elevar de 5.130 a 18.000 dólares las multas impuestas contra inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación. Cientos de dominicanos, entre otras etnias, figuran con dichas órdenes.

El aumento es para compensar el costo de detener a un extranjero, porque se requiere los costos para identificar, detener, procesar y expulsar al inmigrante», asegura el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que también se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio.

Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

«Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero», asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el ICE.

Visited 3 times, 3 visit(s) today