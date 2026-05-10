INFOTEP fortalece competitividad empresarial en la región Sur mediante asesoría técnica especializada

Barahona. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) informó que ha acompañado a 51 empresas de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, fortaleciendo sus capacidades organizacionales, productivas y gerenciales mediante programas de asesoría y asistencia técnica dirigidos al sector empresarial de la región Sur.

La información fue ofrecida por Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial del INFOTEP, al hablar en representación de la directora general, Maira Morla Pineda, durante la presentación de los resultados del programa de acompañamiento técnico desarrollado desde el año 2022 hasta el primer trimestre de 2026 en la región Enriquillo, el acto de cierre del proceso de acompañamiento desarrollado en el Grupo Everest, en Barahona.

Pichardo destacó que las intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), reflejando el compromiso institucional con el fortalecimiento del tejido productivo local, considerado base fundamental del desarrollo económico regional.

“Los resultados alcanzados nos confirman que vamos por el camino correcto, pero también nos muestran que aún hay grandes oportunidades por delante”, expresó al señalar que áreas como la transformación digital, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del servicio al cliente representan nuevos retos de crecimiento para el sector empresarial.

Asimismo, explicó que el proceso incluyó diagnósticos empresariales, identificación de oportunidades de mejora, implementación de planes de trabajo y seguimiento permanente, orientados a garantizar resultados positivos en las operaciones de las empresas participantes.

Grupo Everest resalta impacto del acompañamiento institucional

Los directivos del Grupo Everest, Carlos González e Isaura Sánchez, presidente y CEO de la empresa, respectivamente, valoraron el acompañamiento técnico ofrecido por el INFOTEP durante el proceso de intervención desarrollado en la empresa.

“Señores, INFOTEP está funcionando, con capacidad, seguimiento y estándares de calidad admirables”, expresó González, al exhortar a los empresarios de la región a acercarse a la institución y aprovechar las facilidades y programas disponibles.

Asimismo, explicó que durante el proceso fueron identificadas fortalezas y debilidades que permitieron definir estrategias y planes de acción enfocados en mejoras e innovaciones para distintas áreas de la empresa.

De su lado, Sánchez agradeció el respaldo brindado durante toda la intervención, especialmente a Elvis Céspedes, encargado de la Oficina Satélite Oeste y sub encargado de la Dirección Regional Sur del INFOTEP.

En el encuentro también estuvieron presentes los empresarios Sandy Matos, de Repuesto Casandra; Kilson Ferreras, de FCM Servicios; Francisca Alcántara, del Grupo Shadday; y Yunes Sánchez, de Panetis, entre otras personalidades de la provincia.

Directora Regional de INFOTEP

De su lado, la directora Regional Sur del INFOTEP, Santa Cuevas, manifestó que la experiencia desarrollada demuestra que la articulación entre la visión empresarial y el compromiso institucional genera oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo para los territorios.

Indicó que la intervención estuvo enfocada en la planificación estratégica y la reestructuración comercial en el área de ventas, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades internas y herramientas orientadas a la sostenibilidad y competitividad empresarial.

Cuevas reiteró la disposición de la Dirección Regional Sur del INFOTEP de continuar acompañando al sector empresarial mediante iniciativas orientadas al fortalecimiento del aparato productivo regional.