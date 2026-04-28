Influyente legisladora Waters se une a otros líderes en apoyo a la reelección del congresista Torres en El Bronx

NUEVA YORK.- La influyente congresista Maxine Waters, de California (D-43), se une a otros destacados líderes políticos nacionales y neoyorquinos, entre ellos dominicanos, en el apoyo a la reelección del legislador por El Bronx, Ritchie Torres (D-15).

Waters participó directamente en una reciente mesa redonda en el sur del condado, donde se discutieron los problemas que enfrentan sus residentes ante las instituciones que inciden en su bienestar y desarrollo.

Entre ellas, la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), junto a bancos comunitarios e Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFIs) que brindan servicios. Además, se llevó a cabo un conversatorio con líderes comunitarios y constituyentes del Distrito 15.

También se debatió la falta de inversión en la vivienda pública y el financiamiento federal para el programa Sección 8.

Posteriormente, Waters y Torres visitaron el Banco Ponce y se reunieron con líderes de instituciones financieras comunitarias que atienden a las comunidades con menor acceso a servicios bancarios.

Asimismo, se abordó el Programa de Inversión de Capital de Emergencia (ECIP) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que apoya a las instituciones financieras comunitarias para aumentar los préstamos a pequeñas empresas y consumidores en comunidades de bajos ingresos y desatendidas.

También se discutió la reforma del seguro de depósitos, el impacto de las recientes órdenes ejecutivas de la administración que vinculan los requisitos de verificación de ciudadanía a los préstamos de la SBA, y la elegibilidad para CDFIs, lo que amenaza el acceso al capital en comunidades con alta presencia inmigrante, como en El Bronx.

La jornada concluyó con un conversatorio y una celebración a la que asistieron aproximadamente 150 líderes comunitarios, funcionarios electos y residentes del condado.

Waters es una destacada política demócrata desde 1991. Como miembro de alto rango del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, es reconocida por su defensa de las minorías, las mujeres y los niños, siendo una de las figuras más influyentes del Congreso.

Otros líderes nacionales que han apoyado la reelección de Torres son: los también congresistas Nancy Pelosi (D-11-CA), ex presidenta de la Cámara de Representantes y Presidenta Emérita de la misma; Hakeem Jeffries (D-8-NY); Mark Takano (D-39-CA); y Linda Sánchez (D-38-CA).

Kim Villanueva, presidenta del PAC de la Organización Nacional para las Mujeres (NOW), la organización feminista de base más grande de EE. UU., que promueve la igualdad de derechos, elimina la discriminación y busca la igualdad plena en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Cuenta con 500,000 miembros a nivel nacional.

Entre los políticos neoyorquinos figuran: el congresista Adriano Espaillat (D-13-NY); la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson; y Emily Hausman, presidenta del Club Demócrata Reformista Benjamín Franklin (BFRDC).

El senador estatal Jamaal Bailey, los asambleístas estatales Carl Heastie, presidente de la Asamblea del Estado de NY; George Álvarez (D-78); Landon Dais (D-77); Jeffrey Dinowitz (D-81); Chantel Jackson (D-79); John Zaccaro (D-80), entre otros.

Además, los concejales de NYC: Gregory Meeks (D-05), Eric Dinowitz (D-11), Kevin Riley (D-12), Pierina Sánchez (D-14), Oswald Feliz (D-15), Althea Stevens (D-16), y Justin Sánchez (D-17), entre otros.

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