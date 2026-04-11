Inflación gana terreno con alzas en precios combustibles, estabilidad en precio del dólar, rechazo a la minería en cordillera septentrional y en San Juan, JCE inicia renovación de cédula a nivel nacional

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La inflación ganando terreno con las alzas dispuestas por el gobierno en los precios de las gasolinas, el gasoil y otros combustibles, un galón de gasolina cuesta 24 pesos más con los incrementos, el gasoil con un precio muy elevado e impactando a los sectores productivos, transporte y a la ciudadanía; las lluvias del fin de semana, Puerto Plata en alerta roja por las lluvias, moradores enfrentando los intentos de explotación minera en la cordillera septentrional, según sus denuncias; lluvias con granizos en Bonao, el Ministerio de Energía y Minas reiterando que no hay intenciones de explotacion minera en la cordillera septentrional, rechazo a la explotación minera en San Juan de la Maguana y la amenaza al agua, 22 pr0vincias en alerta y cuatro comunidades incomunicadas, despidos y renuncias que afectan al Ministerio de Agricultura, un paro de labores convocado en Salcedo y Tenares en la semana que se inicia, la reunión entre el ex presidente Danilo Medina y funcionarios del gobierno, el incidente en Punta Catalina, por el que seis personas fueron internadas, drones de última generación patrullan y vigilan la zona fronteriza domínico-haitiana, son parte de los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas son:

El inicio el domingo 12 de abril del proceso de renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral

La jornada mundial por la paz convocada por el papa León XIV

Los 734 nuevos profesionales graduados por INTEC

El rechazo a la construcción de viviendas en las Dunas de Baní

La muerte de dos asaltantes en Mao

Alertas del COE por crecidas de cañadas, ríos y arroyos, como por inundaciones repentinas

El colapso de una verja perimetral en un play en la provincia de Montecristi

La primera base militar de China fuera de Asia y muchos cren que ahí podría iniciar la Tercera Guerra Mundial

Los daños por las lluvias en Los Alcarrizos

Una reforma constitucional sugerida por el presidente del Tribunal Constitucional

Inundaciones urbanas en Imbert, Puerto Plata

Una joven que fue asesinada en Nueva York

El individualismo feroz en el país, según el rector de INTEC

Cuatro comunidades incomunicadas en Bajabonico Arriba por la crecida del río Capitán

Un desalojo definido como ilegal en Teleoferta con un gran aparataje policial por la familia del ingeniero Johnny Marte, fallecido

Una persona a la que le quitaron la vida a tiros en San Felipe, Puerto Plata

Un operativo médico integral en el sector de Arroyo Hondo

INAPA revelando que doce acueductos han salido de servicio

La falta de agua en el barrio 30 de mayo

El fallecimiento del doctor Luis Nelson Pantaleón González, definido como un ciudadano correcto, ejemplar y profesional del derecho que puso en alto a Salcedo y Conuco, su tierra natal.Ambas comunidades lloran su partida, dice Juan Cruz Triffolio, el hijo de Salcedo, la flor de la patria.

Un pueblo en Pinar del Río que lleva dos años sin el servicio de agua

Relatos sobre la masacre con 70 muertos en Haití

Un fiscal acusado de soborno enfrentando su tercer intento de coerción

El impacto de las lluvias en Bonao, Imbert y Guananico, Puerto Plata; Villa Vásquez,

Como grata ve el ministro de la presidencia, Paliza, la reunión con el ex presidente Danilo Medina sobre la crisis en el Medio Oriente, analizaron el impacto de la crisis en RD

Los ataques de Israel al Líbano

Iran revelando que un destructor de Estados Unidos fue obligado a retroceder

El nuevo peritaje técnico en Jet Set

La activación de albergues por la Defensa Civil

Muchos venezolanos con el deseo de marcharse de Estados Unidos, pero con dificultades para conseguir pasaportes

El desminado de esetrecho de Ormuz con dos destructores enviados por Estados Unidos

Las inscripciones de electores y registro de candidatos en Haití por la decisión del Consejo Electoral de posponerlo

El alto el fuego en Ucrania dispuesto por el presidente Putin por la pascua ortodoxa

El alto riesgo de inundaciones con el pronóstico de Jean Suriel de siete días de lluvias

ECONOMIA

La estabilidad en el precio del dólar

El gobierno enfrentando los intentos de contrabandos de cigarrillos

El 3.3% de inflación interanual en Estados Unidos en marzo pasado

La pqralización del central azucarero en Barahona por una reducción en el pago de bonos

Reclamos de buhoneos de la Avenida Duarte a la alcaldía del Distrito Nacional

La energica reacción del presidente Donald Trump de que no permitirá que Irán cobre peajes en el estrecho de Ormuz

El déficit de RD$ 63 , 700 millones del gobierno en el primer trimestre de 2026

La limpieza de minas en el estrecho de Ormuz

La guerra en Irán creandole problemas inflacionarios a Estados Unidos, República Dominicana y otras nacionems

La Policía Nacional informando el apoyo a una orden de desalojo por ocupación ilegal en el Distrito Nacional

Pérdidas millonarias en sectores productivos, infraestucturas y viviendas por las lluvias en Valverde, Montecristi y otros puntos de la Línea Noroeste

El 100% en aranceles que impondrá Colombia a Ecuador

Una jueza federal de Estados Unidos que obliga al país a pagar US$ 44 milllones a un empresario jamaiquino Canadiense.

La inversión extranjera creciendo en Venezuela

El paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas es garantizado por Irán

En Cuba priorizan el regimen de la empresa de níquel

La nueva ley minera en Venezuela, apertura para las invesiones extranjeras

El alza en los combustibles desata el disparo de los precios de los alimentos y de los servicios

Los reclamos de los cubanos para que el gobierno modernice las termoeléctricas

La donación de motos eléctricas a Cuba por Alemania

El apoyo del PRSC a los profesionales del sector agropecuario

Se percibe el dinamismo en el Aeropuerto de Venezuela

La decisión de Corea del Sur de reducir la presencia militar en la frontera con Corea del Norte, lo hará de forma gradual

El desalojo en Tele Ofertas en la avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero

En Nueva York convierten oficinas en apartamentos, sumando 16,300 viviendas

Ucrania denuncia que Rusia bloquearía el retorno de las principales navieras

En los primeros tres meses de 2026 los precios subieron casi un 72% en Venezuela

El gobierno justifica el alza en los precios de los combustibles, resaltando los subsidios por RD$ 1,800 millones

Concluir con la reforma laboral con la aprobación de los últimos nueve artículos

La licitación para la compra de 100 camiones compactadores es defendida por el alcalde Junior Santos

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