Inflación gana terreno con alzas en precios combustibles, estabilidad en precio del dólar, rechazo a la minería en cordillera septentrional y en San Juan, JCE inicia renovación de cédula a nivel nacional
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La inflación ganando terreno con las alzas dispuestas por el gobierno en los precios de las gasolinas, el gasoil y otros combustibles, un galón de gasolina cuesta 24 pesos más con los incrementos, el gasoil con un precio muy elevado e impactando a los sectores productivos, transporte y a la ciudadanía; las lluvias del fin de semana, Puerto Plata en alerta roja por las lluvias, moradores enfrentando los intentos de explotación minera en la cordillera septentrional, según sus denuncias; lluvias con granizos en Bonao, el Ministerio de Energía y Minas reiterando que no hay intenciones de explotacion minera en la cordillera septentrional, rechazo a la explotación minera en San Juan de la Maguana y la amenaza al agua, 22 pr0vincias en alerta y cuatro comunidades incomunicadas, despidos y renuncias que afectan al Ministerio de Agricultura, un paro de labores convocado en Salcedo y Tenares en la semana que se inicia, la reunión entre el ex presidente Danilo Medina y funcionarios del gobierno, el incidente en Punta Catalina, por el que seis personas fueron internadas, drones de última generación patrullan y vigilan la zona fronteriza domínico-haitiana, son parte de los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
Otros temas son:
El inicio el domingo 12 de abril del proceso de renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral
La jornada mundial por la paz convocada por el papa León XIV
Los 734 nuevos profesionales graduados por INTEC
El rechazo a la construcción de viviendas en las Dunas de Baní
La muerte de dos asaltantes en Mao
Alertas del COE por crecidas de cañadas, ríos y arroyos, como por inundaciones repentinas
El colapso de una verja perimetral en un play en la provincia de Montecristi
La primera base militar de China fuera de Asia y muchos cren que ahí podría iniciar la Tercera Guerra Mundial
Los daños por las lluvias en Los Alcarrizos
Una reforma constitucional sugerida por el presidente del Tribunal Constitucional
Inundaciones urbanas en Imbert, Puerto Plata
Una joven que fue asesinada en Nueva York
El individualismo feroz en el país, según el rector de INTEC
Cuatro comunidades incomunicadas en Bajabonico Arriba por la crecida del río Capitán
Un desalojo definido como ilegal en Teleoferta con un gran aparataje policial por la familia del ingeniero Johnny Marte, fallecido
Una persona a la que le quitaron la vida a tiros en San Felipe, Puerto Plata
Un operativo médico integral en el sector de Arroyo Hondo
INAPA revelando que doce acueductos han salido de servicio
La falta de agua en el barrio 30 de mayo
El fallecimiento del doctor Luis Nelson Pantaleón González, definido como un ciudadano correcto, ejemplar y profesional del derecho que puso en alto a Salcedo y Conuco, su tierra natal.Ambas comunidades lloran su partida, dice Juan Cruz Triffolio, el hijo de Salcedo, la flor de la patria.
Un pueblo en Pinar del Río que lleva dos años sin el servicio de agua
Relatos sobre la masacre con 70 muertos en Haití
Un fiscal acusado de soborno enfrentando su tercer intento de coerción
El impacto de las lluvias en Bonao, Imbert y Guananico, Puerto Plata; Villa Vásquez,
Como grata ve el ministro de la presidencia, Paliza, la reunión con el ex presidente Danilo Medina sobre la crisis en el Medio Oriente, analizaron el impacto de la crisis en RD
Los ataques de Israel al Líbano
Iran revelando que un destructor de Estados Unidos fue obligado a retroceder
El nuevo peritaje técnico en Jet Set
La activación de albergues por la Defensa Civil
Muchos venezolanos con el deseo de marcharse de Estados Unidos, pero con dificultades para conseguir pasaportes
El desminado de esetrecho de Ormuz con dos destructores enviados por Estados Unidos
Las inscripciones de electores y registro de candidatos en Haití por la decisión del Consejo Electoral de posponerlo
El alto el fuego en Ucrania dispuesto por el presidente Putin por la pascua ortodoxa
El alto riesgo de inundaciones con el pronóstico de Jean Suriel de siete días de lluvias
ECONOMIA
La estabilidad en el precio del dólar
El gobierno enfrentando los intentos de contrabandos de cigarrillos
El 3.3% de inflación interanual en Estados Unidos en marzo pasado
La pqralización del central azucarero en Barahona por una reducción en el pago de bonos
Reclamos de buhoneos de la Avenida Duarte a la alcaldía del Distrito Nacional
La energica reacción del presidente Donald Trump de que no permitirá que Irán cobre peajes en el estrecho de Ormuz
El déficit de RD$ 63 , 700 millones del gobierno en el primer trimestre de 2026
La limpieza de minas en el estrecho de Ormuz
La guerra en Irán creandole problemas inflacionarios a Estados Unidos, República Dominicana y otras nacionems
La Policía Nacional informando el apoyo a una orden de desalojo por ocupación ilegal en el Distrito Nacional
Pérdidas millonarias en sectores productivos, infraestucturas y viviendas por las lluvias en Valverde, Montecristi y otros puntos de la Línea Noroeste
El 100% en aranceles que impondrá Colombia a Ecuador
Una jueza federal de Estados Unidos que obliga al país a pagar US$ 44 milllones a un empresario jamaiquino Canadiense.
La inversión extranjera creciendo en Venezuela
El paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas es garantizado por Irán
En Cuba priorizan el regimen de la empresa de níquel
La nueva ley minera en Venezuela, apertura para las invesiones extranjeras
El alza en los combustibles desata el disparo de los precios de los alimentos y de los servicios
Los reclamos de los cubanos para que el gobierno modernice las termoeléctricas
La donación de motos eléctricas a Cuba por Alemania
El apoyo del PRSC a los profesionales del sector agropecuario
Se percibe el dinamismo en el Aeropuerto de Venezuela
La decisión de Corea del Sur de reducir la presencia militar en la frontera con Corea del Norte, lo hará de forma gradual
El desalojo en Tele Ofertas en la avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero
En Nueva York convierten oficinas en apartamentos, sumando 16,300 viviendas
Ucrania denuncia que Rusia bloquearía el retorno de las principales navieras
En los primeros tres meses de 2026 los precios subieron casi un 72% en Venezuela
El gobierno justifica el alza en los precios de los combustibles, resaltando los subsidios por RD$ 1,800 millones
Concluir con la reforma laboral con la aprobación de los últimos nueve artículos
La licitación para la compra de 100 camiones compactadores es defendida por el alcalde Junior Santos