Inflación en Dominicana se mantuvo en 3.76 por ciento en septiembre

Santo Domingo, 9 oct (Prensa Latina) El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.34 por ciento en septiembre en la República Dominicana, mientras que la inflación interanual se situó en 3.76 por ciento, informó hoy el Banco Central (BCRD).

La entidad indicó que la inflación subyacente interanual fue de 4.35 por ciento, lo cual permite extraer señales para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que regularmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía.

En ese sentido citó alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con importes regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general en septiembre, precisó que entre los grupos de mayor incidencia en la inflación figuran Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Restaurantes y Hoteles, Bebidas Alcohólicas, además de Tabaco y Servicios Diversos.

En contraste, los rubros Transporte (-0.13 por ciento), Recreación y Cultura (-0.63 por ciento) y Comunicaciones (-0.44 por ciento) registraron disminuciones en sus precios, contribuyendo a moderar la inflación general, señaló el BCRD.