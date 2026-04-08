INDRHI informa sobre disponibilidad de agua en embalses; COPRE adopta medidas para regulación

SANTO DOMINGO. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informa que debido a las lluvias en algunos puntos de la geografía nacional producto de la incidencia de vaguadas, las presas del país mantienen un ritmo de recuperación sostenido, disponiéndose a la fecha de un almacenamiento de 73.49 % del volumen máximo nacional, que es de 2,018.63 millones de metros cúbicos (MMC).

En el reporte de volúmenes en los principales embalses del país de la fecha, preparado por su departamento de Hidrología, indica que la disponibilidad nacional al día de hoy es de 1,483.58 MMC.

Este miércoles también se efectuó la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), en la que se dispuso la regulación de la presa de Hatillo (en Sánchez Ramírez) con un caudal de salida de 208.21 metros cúbicos por segundo (m3/s); de la presa de Valdesia (en Peravia) mediante la operación de sus dos unidades hidroeléctricas para un caudal de salida de 82.68 m3/s, y por compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao, y de la presa de Rincón (en La Vega), con un caudal de salida de 28.99 m3/s.

En las reuniones del COPRE participan representantes del INDRHI, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de los Ministerios de Defensa y de Agricultura, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), de las Corporaciones de los Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y de Santiago (CORAASAN) y de la Defensa Civil.

Disponibilidad de cada presa al día de hoy

La presa Tavera tiene un volumen de 82.84 MMC, para un 62.9 % de su volumen máximo, que es de 131.77 MMC. Su nivel al día de hoy es 318.25 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

La presa de Bao tiene un volumen de 119.76 MMC, lo que representa un 63.8 % de su volumen máximo, que es de 187.76 MMC. Su nivel al día de hoy es 318.25 msnm, siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

La presa de Monción tiene un volumen de 223.98 MMC, siendo su volumen máximo 330.13 MMC, lo que representa un 67.8 %. Su nivel al día de hoy es 268.51 msnm, siendo su nivel máximo 280.00 msnm.

La presa de Rincón tiene un volumen de 58.65 MMC. Su capacidad máxima es de 59.40 MMC, por lo que su disponibilidad es de un 98.7 %. Su nivel al día de hoy es 121.88 msnm, siendo su nivel máximo 122.00 msnm.

La presa de Hatillo tiene un volumen de 410.44 MMC lo que representa un 109.5 % de su volumen máximo, que es de 374.88 MMC. Su nivel al día de hoy es 87.77 msnm, siendo su nivel máximo 86.50 msnm.

La presa de Jigüey presenta un volumen de 120.10 MMC, siendo su volumen máximo de 127.28 MMC, por lo que esa disponibilidad representa un 94.4 %. Su nivel al día de hoy es 539.90 msnm, siendo su nivel máximo 541.50 msnm.

La presa de Valdesia presenta un volumen de 119.88 MMC, lo que representa un 92.0 % de su volumen máximo, que es de 130.25 MMC. Su nivel al día de hoy es 148.70 msnm, siendo su nivel máximo 150.00 msnm.

La presa de Sabana Yegua tiene un volumen de 165.49 MMC, siendo su volumen máximo de 341.84 MMC, lo que representa un 48.4 %. Su nivel al día de hoy es 383.80 msnm, siendo su nivel máximo 396.40 msnm.

La presa de Sabaneta tiene un volumen de 21.96 MMC. Su volumen máximo es de 56.5 MMC. La disponibilidad de hoy representa un 39.2 %. Su nivel al día de hoy es 629.46 msnm, siendo su nivel máximo 644.00 msnm.

La presa Montegrande tiene un volumen de 160.48 MMC. Su volumen máximo es de 241.67 MMC. La disponibilidad de hoy representa un 66.4 %. Su nivel al día de hoy es 190.40 msnm, siendo su nivel máximo 197.00 msnm.

Visited 1 times, 1 visit(s) today