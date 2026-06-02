Índice Global de Derechos 2026 sitúa a República Dominicana entre los tres países de América con mayor protección laboral

Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio de Trabajo valoró como altamente positiva la ubicación de la República Dominicana en la categoría 2 del Índice Global de Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC), una posición que sitúa al país entre las tres naciones de América con mejores niveles de protección y garantía de los derechos laborales colectivos.

De acuerdo con la clasificación internacional, la República Dominicana comparte esta destacada categoría con Uruguay, que figura en la categoría 1 y con Barbados. La evaluación toma en consideración aspectos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga y el acceso a la justicia laboral.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, expresó su satisfacción por este importante reconocimiento internacional, al considerar que refleja los avances alcanzados por el país en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, el diálogo tripartito y el respeto a los principios fundamentales del trabajo promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Olivares destacó que el Índice Global de Derechos de la CSI es uno de los principales instrumentos internacionales para medir el respeto a los derechos laborales colectivos en más de 150 países y constituye una referencia para organismos internacionales, inversionistas y actores del mundo del trabajo al momento de evaluar la calidad de las relaciones laborales y el estado de derecho en cada nación.

“Esta valoración es un reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Luis Abinader, los trabajadores, los empleadores y las instituciones públicas para consolidar un clima de respeto a los derechos laborales y de promoción permanente del diálogo social. Nos sentimos profundamente satisfechos con este resultado, que fortalece la imagen internacional de la República Dominicana como una nación comprometida con el trabajo decente y la justicia social”, manifestó Olivares.

El titular de Trabajo destacó que este posicionamiento adquiere una relevancia especial en un contexto internacional en el que numerosos países han experimentado retrocesos en

materia de derechos laborales, según los informes más recientes de la CSI, que advierten sobre un deterioro generalizado de las condiciones para el ejercicio de las libertades sindicales y los derechos colectivos de los trabajadores en distintas regiones del mundo, incluido el continente americano.

Asimismo, señaló que la ubicación alcanzada por la República Dominicana representa una mejora respecto de evaluaciones anteriores del índice, evidenciando una evolución favorable en el fortalecimiento de las garantías laborales, la institucionalidad del trabajo y los mecanismos de solución de conflictos.

El Ministerio de Trabajo reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad y salud en el trabajo, la inspección laboral y la protección efectiva de los derechos de trabajadores y empleadores.

“Este resultado nos motiva a seguir avanzando. Nuestro objetivo es continuar perfeccionando las condiciones laborales del país y consolidar a la República Dominicana como referente continental en materia de respeto a los derechos fundamentales del trabajo”, concluyó el ministro.

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