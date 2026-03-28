INDEX y el consulado dominicano en Nueva York realizan Foro con Líderes Dominicanos en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.— El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el

Exterior (INDEX) y el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York

reunieron a funcionarios electos dominicanos y líderes comunitarios de todo Estados

Unidos en el primer Foro de Líderes Dominicanos quienes dieron testimonio de su

esfuerzo por destacarse en ese país y aportar a la comunidad dominicana.

El evento en el que estuvieron presentes líderes de Colorado, Massachusetts, Nueva

Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island, estuvo encabezado por la viceministra

para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX,

embajadora Celinés Toribio, y el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez.

“En estos 12 meses que llevo como embajadora y viceministra, he podido palpar más de

cerca el poder que tenemos los dominicanos en Estados Unidos, cuando nos unimos por

un propósito en común.

Lo que el INDEX organizó hoy, fue algo histórico para

solidificar la fuerza de cada uno de nuestros oficiales electos en todo el país y la calidad

de nuestros líderes locales y estatales.

Esto es solo el comienzo porque la meta de

nuestro instituto es elevar la visibilidad de los nuestros en Estados Unidos y el mundo.

Donde haya un dominicano manteniendo sus raíces en alto desde cualquier plataforma,

ahí podrán contar con nosotros”, expresó la viceministra Toribio.

En tanto que el cónsul general dijo que “para nosotros desde el consulado y desde el

Gobierno dominicano, eventos como estos, deben suceder en todo el país para recordar

y honrar lo que significa el verdadero liderazgo.

Los oficiales electos aquí presentes

hoy, tanto hombres como mujeres, son una fiel muestra de que como dominicanos,

sabemos trabajar con empeño y unidad. Está en nuestras manos, promover que este tipo

de representación, se mantenga para las futuras generaciones”.

El programa incluyó dos conversaciones enfocadas en el desarrollo de liderazgo y la

representación.

La primera, liderada por la embajadora Toribio, reunió al congresista

Adriano Espaillat, al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y al

representante estatal de Colorado, Manny Rutinel para dialogar sobre la representación

federal y la importancia de construir una trayectoria de liderazgo a nivel nacional.

Una segunda conversación, facilitada por Michelle Minguez, una de las productoras del

evento, se centró en líderes que representan a la comunidad a nivel estatal y local,

incluyendo a la vicegobernadora Sabina Matos, la concejal Carmen De La Rosa y el

alcalde Brian De Peña.

El foro también reconoció a líderes que durante años han trabajado en la convocatoria y

fortalecimiento de redes de liderazgo dominicano, incluyendo a la asambleísta Karines

Reyes y al representante estatal de Pensilvania Danilo Burgos, mientras INDEX expresó

su intención de expandir estos encuentros en el futuro, incluyendo en Filadelfia.

Visited 1 times, 1 visit(s) today