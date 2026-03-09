INDEX promueve en NY cine dominicano en diversas jornadas culturales

NUEVA YORK.- La embajadora y directora ejecutiva del Instituto del Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio, promueve el cine dominicano en el exterior en diversas jornadas culturales.

La semana pasada, el cine dominicano fue el eje central de una jornada cultural celebrada en El Bronx, respaldada por el asambleísta del Distrito 78 de dicho condado, George Álvarez.

La actividad, dirigida a la comunidad dominicana y a otros grupos étnicos residentes en El Bronx, busca destacar el crecimiento que ha experimentado la industria cinematográfica del país en los últimos años, al tiempo que abrió un espacio de encuentro cultural donde niños, jóvenes y adultos compartieron una experiencia artística vinculada a la identidad nacional.

El INDEX promueve el talento cinematográfico de la RD con la proyección de la película animada “Capitán Avispa”, una iniciativa que reunió a decenas de familias interesadas en conocer y apoyar el desarrollo del séptimo arte dominicano.

Por su parte, el director del INDEX-NY, John Sánchez, explicó que promover el cine dominicano en la diáspora forma parte de los esfuerzos institucionales por acercar las expresiones culturales del país a las nuevas generaciones que viven fuera del territorio nacional.

“Desde el INDEX trabajamos para que nuestra diáspora pueda conocer, apreciar y respaldar las producciones que reflejan nuestras historias, nuestra creatividad y nuestra identidad”, expresó.

Por su parte, el asambleísta Álvarez destacó la importancia de apoyar propuestas culturales que acerquen el arte y el entretenimiento a las comunidades.

Valoró el impacto que tiene el cine como herramienta para fortalecer la identidad cultural y promover valores positivos entre las nuevas generaciones, destacando que producciones como “Capitán Avispa”, inspirada en el universo creativo del cantautor Juan Luis Guerra, contribuyen a resaltar la creatividad y el talento dominicano, puntualizó Álvarez.

Visited 1 times, 1 visit(s) today