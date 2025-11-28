INDEX junto a Vimenca y Western Union premian historias de la diáspora en “Cuéntame tu historia”

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), junto a Vimenca y Western Union, reconocieron a los ganadores del tercer concurso “Cuéntame tu historia”, una iniciativa que las tres instituciones impulsan para destacar las vivencias, sueños, desafíos, logros y testimonios personales de dominicanos que residen fuera del país.

El primer lugar fue otorgado a Martha Dolores Oller Portes, residente en Estados Unidos; el segundo correspondió a Darla Melissa Mey Orozco, desde Francia; y el tercer lugar recayó en Norman José Marcano Rudecindo, desde México. Los premios ascendieron a cinco mil dólares estadounidenses (US$5,000), tres mil dólares estadounidenses (US$3,000) para el primer lugar, y mil quinientos dólares estadounidenses (US$1,500), para el segundo y tercer lugar; esto gracias al apoyo de Vimenca y Western Union. Además, se otorgaron siete menciones de honor y tres reconocimientos especiales seleccionados por el jurado.

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, embajadora Celinés Toribio, destacó que las obras premiadas reflejan la resiliencia, la identidad y el espíritu de la diáspora dominicana, agradeciendo a los aliados por respaldar iniciativas que fortalecen ese vínculo.

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca, Giselle Marie Méndez Sued, expresó el honor de acompañar por más de 35 años a la diáspora dominicana, resaltando que el compromiso de la empresa ha sido siempre mantener vivos los lazos familiares y acercar lo que la distancia separa.

La directora de Fomento de la Identidad Nacional del INDEX y responsable de coordinar el concurso, Dra. Reina Rosario, subrayó el valor cultural y humano de las historias recibidas, destacando que este espacio permite que la diáspora, incluyendo segundas y terceras generaciones, exprese la forma en que, pese a la distancia, mantiene vivo su sentido de identidad y pertenencia con República Dominicana.

Durante el evento también se puso en circulación el tercer libro del concurso, en el que fueron publicadas las 13 historias ganadoras. La obra recoge sueños, ilusiones, retos, penurias y satisfacciones de dominicanos y dominicanas que han emigrado en busca de nuevas oportunidades, otorgando a sus autores un reconocimiento adicional que preserva y da visibilidad a sus voces dentro y fuera del país.

El jurado del premio, integrado por tres destacados escritores dominicanos designados por el Ministerio de Cultura, evaluó un total de 104 relatos remitidos desde 23 países.







