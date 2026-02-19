- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

INDEX en NY y NJ presentarán evento para celebrar independencia dominicana

Ramón Mercedes19 de febrero de 2026
1 2 minutos de lectura

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las dependencias del Instituto del Dominicanos(as) -INDEX- en esta ciudad y Nueva Jersey celebrarán el próximo martes 24 el evento “Dominicana Te Abraza” para conmemorar el 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

Así lo informó la embajadora y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, a través de su director en la Gran Manzana, Jhon Sánchez y de Janet Garabito en Nueva Jersey.

La actividad contará con la presencia de la cantautora quisqueyana Lee Burgos, quien pisa con determinación el mercado internacional, con una propuesta que no solo está dando mucho de qué hablar, sino que llega como agua fresca al mercado musical del mundo.

Asimismo, con el actor, guionista, productor de cine y televisión, conocido principalmente por su papel como guionista de la serie de televisión Happy Team, Juan Carlos Pichardo.

A la actividad está siendo invitada la comunidad dominicana en general, de manera gratuita, la cual se efectuará en el “Hosted At de la Universidad de Columbia Irving Medical Center”, ubicado en el 650 West de la calle 168, entre Broadway y la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan, a partir de las 6:00 P.M. Habrá un despliegue de folklor, música, identidad y cultura.

La RD declaró su independencia de Haití el 27 de febrero de 1844. En marzo de 1844, la cantidad de 30.000 soldados haitianos invadieron a dominicana a instancias del presidente Charles Rivière-Hérard , pero fueron derrotados en menos de un mes y obligados a retirarse a Haití.

La campaña haitiana de 1845 terminó con la retirada del ejército haitiano a través del río Dajabón . Tres años más tarde, el presidente de Haití, Faustin Soulouque, lanzó su primera invasión a RD, pero su ejército fue derrotado por las fuerzas del general Pedro Santana .

A finales de 1849, las fuerzas navales dominicanas bombardearon e incendiaron varias aldeas en las costas sur y oeste de Haití. En noviembre de 1855, Soulouque marchó hacia la RD al frente de otro ejército, pero los haitianos fueron derrotados decisivamente y obligados a retroceder al otro lado de la frontera en enero de 1856.

La embajadora Toribio recordó la proclama del patricio Juan Pablo Duarte “Vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin honor”, sentimiento vinculado indisolublemente a la libertad nacional con la dignidad personal.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes19 de febrero de 2026
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Oficina asambleísta Álvarez favorece cientos personas en El Bronx con preparación Impuestos gratis

19 de febrero de 2026

ANOVA lanza nuevo sencillo «Así Fue» y participará en el concierto “Tributo a Johnny Pacheco” en El Bronx

19 de febrero de 2026

Valoran JCE capacite su personal en el exterior para nuevo formato de cédula

19 de febrero de 2026

Dominicano de SJM es el nuevo comandante de la policía estatal en el Estado de NJ

18 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!