INDEX en NY y NJ presentarán evento para celebrar independencia dominicana

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las dependencias del Instituto del Dominicanos(as) -INDEX- en esta ciudad y Nueva Jersey celebrarán el próximo martes 24 el evento “Dominicana Te Abraza” para conmemorar el 182 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

Así lo informó la embajadora y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, a través de su director en la Gran Manzana, Jhon Sánchez y de Janet Garabito en Nueva Jersey.

La actividad contará con la presencia de la cantautora quisqueyana Lee Burgos, quien pisa con determinación el mercado internacional, con una propuesta que no solo está dando mucho de qué hablar, sino que llega como agua fresca al mercado musical del mundo.

Asimismo, con el actor, guionista, productor de cine y televisión, conocido principalmente por su papel como guionista de la serie de televisión Happy Team, Juan Carlos Pichardo.

A la actividad está siendo invitada la comunidad dominicana en general, de manera gratuita, la cual se efectuará en el “Hosted At de la Universidad de Columbia Irving Medical Center”, ubicado en el 650 West de la calle 168, entre Broadway y la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan, a partir de las 6:00 P.M. Habrá un despliegue de folklor, música, identidad y cultura.

La RD declaró su independencia de Haití el 27 de febrero de 1844. En marzo de 1844, la cantidad de 30.000 soldados haitianos invadieron a dominicana a instancias del presidente Charles Rivière-Hérard , pero fueron derrotados en menos de un mes y obligados a retirarse a Haití.

La campaña haitiana de 1845 terminó con la retirada del ejército haitiano a través del río Dajabón . Tres años más tarde, el presidente de Haití, Faustin Soulouque, lanzó su primera invasión a RD, pero su ejército fue derrotado por las fuerzas del general Pedro Santana .

A finales de 1849, las fuerzas navales dominicanas bombardearon e incendiaron varias aldeas en las costas sur y oeste de Haití. En noviembre de 1855, Soulouque marchó hacia la RD al frente de otro ejército, pero los haitianos fueron derrotados decisivamente y obligados a retroceder al otro lado de la frontera en enero de 1856.

La embajadora Toribio recordó la proclama del patricio Juan Pablo Duarte “Vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin honor”, sentimiento vinculado indisolublemente a la libertad nacional con la dignidad personal.

