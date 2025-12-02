Inclusión financiera y sostenibilidad: SB revela avances y desafíos

Santo Domingo, R.D. — La Superintendencia de Bancos (SB) presentó este miércoles el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025, que expone avances y desafíos en la participación de grupos vulnerables dentro del sistema financiero dominicano.

El documento, elaborado a partir de encuestas a entidades de intermediación financiera (EIF), así como a sus usuarios y usuarias, muestra que, aunque se han registrado progresos en inclusión con enfoque de género y accesibilidad, persisten barreras que limitan la igualdad.

La SB subrayó que este informe busca orientar políticas públicas y estrategias sectoriales que fortalezcan la equidad, la innovación y la confianza en el sistema financiero. “Detrás de cada indicador hay personas que merecen oportunidades reales de inclusión y participación en el desarrollo económico”, señaló la institución.

El informe establece que el 84 % de las EIF cuenta con rampas o infraestructura adaptadas para personas con discapacidad, evidenciando progreso en accesibilidad física. En el ámbito digital, el 45 % de las entidades cuenta con páginas web accesibles, el 20% con aplicaciones móviles accesibles. Aun así, persisten brechas en la oferta de productos inclusivos y en la capacitación del personal sobre cómo atender efectivamente a este segmento.

Las personas con discapacidad entrevistadas expresaron sentir seguridad en los canales alternos, destacando la aplicación móvil y banca en línea, indicando sentirse seguros en un 74% y 70% respectivamente.

“Impulsar la accesibilidad universal y la educación financiera inclusiva continúa siendo esencial para garantizar la igualdad de oportunidades”, indica el informe presentado a propósito de que este 03 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca promover la inclusión en todos los aspectos de la vida de las personas, principalmente de aquellas más vulnerables.

El estudio también evidencia progresos en la inclusión financiera con enfoque de género, destacando que las mujeres representan ya casi la mitad (48 %) del total de personas deudoras y que el 48 % de las entidades de intermediación financiera cuenta con políticas de igualdad de género. Asimismo, el 20 % destina presupuesto específico para iniciativas en este aspecto.

Agrega que solo el 14 % dispone de productos diseñados exclusivamente para mujeres, lo que refleja una oportunidad para diversificar y adaptar las soluciones financieras a sus necesidades. El levantamiento de la SB también halló que el 27 % de las EIF mantiene alianzas estratégicas sobre el tema y el 14 % posee certificaciones relacionadas con igualdad y buenas prácticas.

Las micro, pequeñas y medianas emprensas lideradas por mujeres (Mipymes/mujer), que aportan más del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 60 % del empleo formal, se consolidan como un pilar fundamental para la inclusión financiera y el desarrollo económico. Iniciativas como el Women Entrepreneurs Finance Code (WE-Fi Code) han posicionado a República Dominicana como referente regional en la promoción de datos desagregados por género y en la reducción de la brecha de financiamiento.

Desde el enfoque de las usuarias, la percepción general es positiva: el 84 % manifiesta tener confianza en su entidad financiera, y más del 90 % (tanto mujeres y hombres) señala estar satisfecho con los productos y trato recibido. No obstante, el 26 % de las mujeres afirma enfrentar requisitos adicionales al solicitar productos financieros, una señal de que aún hay desafíos para garantizar igualdad de condiciones en el acceso, uso y calidad de los servicios financieros.

Migrantes

El 48 % de las personas migrantes indicó que se les exige documentación adicional para acceder a productos financieros, lo que sugiere la existencia de procesos más estrictos de verificación o falta de uniformidad en los procedimientos aplicados a este grupo. Aun así, el 77 % reportó que confía plenamente en su entidad principal.

Las entidades financieras han empezado a implementar mecanismos de inclusión, como productos simplificados, cuentas básicas y programas de remesas con costos reducidos, aunque el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado.

Adultos mayores

El 16 % de los encuestados mayores de 65 años reportó haber sido rechazado de alguna EIF por su edad. Su participación se concentra en productos tradicionales de ahorro, con baja adopción de canales digitales.

Aunque las entidades de intermediación financiera han comenzado a adaptar sus servicios ofreciendo atención preferencial, canales presenciales y programas de educación financiera dirigidos a personas mayores de 65 años, persiste la necesidad de fortalecer la accesibilidad tecnológica y la inclusión digital de este grupo, impulsando productos diseñados específicamente para su estabilidad y bienestar financiero.

Sostenibilidad

El informe también recoge información sobre la implementación de políticas de sostenibilidad en el sector bancario. En este sentido, indica que el 45 % de las entidades tiene políticas vinculadas a sostenibilidad y el 39 % ofrece productos verdes, como préstamos para paneles solares y vehículos eléctricos. Sin embargo, el 43 % de los usuarios desconoce si su entidad dispone de estas opciones.







