Impulsan la innovación y el liderazgo joven en Business Week 2025; anuncian apertura de Laboratorio Bloomberg

Santiago.- La Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra culminó con éxito la celebración de PUCMM Business Week 2025: “Leading the Future”, evento que reunió a estudiantes, egresados, académicos, empresarios y líderes gubernamentales en un espacio de aprendizaje, innovación y colaboración.

La semana inició con la conferencia magistral “Gobierno y Empresas: Aliados de la Innovación en Mercados Competitivos”, a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó el papel de la creatividad, la tecnología y la personalización como motores de la competitividad y la innovación.

La vicepresidenta resaltó: “la innovación no ocurre solo en las empresas o en los laboratorios; también sucede cuando un gobierno se propone cambiar estructuras obsoletas, simplificar procesos y hacer que los servicios lleguen de manera más eficiente a los ciudadanos”.

En la apertura, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, también resaltó que este evento “se ha convertido en una plataforma estratégica para promover el pensamiento crítico, el liderazgo joven y el intercambio de ideas entre estudiantes, egresados, académicos y el sector empresarial”. El reverendo añadió que esta edición retó a los participantes “a afrontar los desafíos globales con creatividad, visión y compromiso”.

Además, se anunció la apertura del Laboratorio Bloomberg, un espacio que proporciona datos financieros, herramientas de análisis y acceso a información global sobre mercados, fortaleciendo la preparación práctica de los estudiantes. Así, la PUCMM se convierte en la única universidad de República Dominicana en contar con este espacio académico.

En palabras de la profesora Diana Frías, directora de la Escuela de Negocios del campus Santiago, el evento tuvo como propósito esencial impactar a los asistentes, tanto en el ámbito profesional como personal, abordando áreas clave de la gestión empresarial, financiera y de marketing.

En ese sentido, a lo largo de la semana se realizaron conferencias, talleres y paneles enfocados en temas como la innovación, las marcas, la sostenibilidad y la inteligencia artificial aplicada a la gestión financiera.

Una de las ponencias ofrecidas fue: “Influyendo: del alcance al impacto”, a cargo de Fernando Martínez, vicepresidente de Newlink Dominicana, quien abordó la importancia del storytelling y la construcción de una marca personal con propósito, centrada no solo en influir, sino en dejar un legado con valor social.

“La verdadera influencia no está en cuántas personas te escuchan, sino en cuántas se transforman con tu mensaje. Contar historias con propósito es lo que convierte el alcance en impacto. Y también se debe tomar en cuenta que, hoy, las redes sociales son las nuevas plazas públicas donde se construyen las conversaciones que moldean el pensamiento colectivo”, comentó Martínez.

Con esta edición, la PUCMM reafirmó su compromiso de seguir formando líderes capaces de construir un futuro empresarial innovador y competitivo, contribuyendo al desarrollo económico y social de la República Dominicana.