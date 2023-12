¿Imperialismo yanqui?

Con un ex mandatario medio loco rumbo a la Justicia y un Presidente que ni tiene idea de sí mismo; con partidos sin grandes liderazgos emergentes; lejano de Europa y sus atlánticas alianzas; lejano de Asia, menos de China (todavía país socialista), que le vende todo lo que pide y acoge sus más importantes inversiones externas; lejano de América Latina, que le hace poco caso; con dos guerras lejanas con las que no sabe qué hacer; con un dólar tan inestable como cualquier moneda tercermundista…(No. Ya Estados Unidos no es superpotencia imperialista, ya no mete miedo, ya no domina ninguna región del mundo ni predomina en nada… ¡Qué bueno!).