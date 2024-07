Identifican dominicana muerta en parque de Manhattan atropellada por conductor ebrio que mató a tres y dejó 11 heridos el día de la independencia de Estados Unidos

NUEVA YORK._ Los investigadores policiales identificaron a la dominicana Ana Morel como una de las tres víctimas fatales atropelladas por un conductor borracho en el parque Corlears Hook en el Bajo Manhattan mientras celebraban el 4 de julio el día de la independencia de los Estados Unidos.

El parque está situado en el sector conocido como Lower Eastside, cerca del Word Trade Center (Centro Mundial del Comercio) entre las calles Wall y Jackson.

El chofer afroamericano Daniel Hyden se metió al interior del parque donde también dejó 11 heridos y fue arrestado enfrentando múltiples cargos por homicidio vehicular.

Familiares de la dominicana entre ellos su padre, Benjamín u su prima Luz acudieron el domingo a una vigilia en memoria de las víctimas para reclamar justicia.

La prima dijo que Ana era como una hermana para ella y su muerte ha destrozado a toda la familia.

El papá señaló que “no voy a decir más nada, esto se lo dejo a Dios”.

Los afroamericanos Lucille y Hernán Pinkney también murieron en el caos.

El conductor es acusado además de conducir ebrio y sin licencia para manejar.

De los 11 heridos, entre los que hay un niño no se han identificado ninguno y siguen estables en un hospital de Manhattan.

La policía dijo que el chofer manejaba una camioneta blanca Ford-150 y el incidente se produjo a las 9:00 de la noche del jueves 4 de julio.

El acusado era consejero para adictos a las drogas y las bebidas y ha publicado libros respecto al tema, uno de los cuales recibió muchas críticas negativas en Amazon Books.

«Los oficiales que llegaron a la escena olieron algo de alcohol», dijo el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey. «No creemos que se trate de un evento relacionado con el terrorismo. Creemos que el alcohol jugó un papel importante en esto».

Además de la condición de Hyden después del accidente, se informó que, más temprano esa misma noche, había sido expulsado de un barco de fiesta atracado en el cercano Muelle 36 en el East River. Actualmente se desconoce qué hizo Hyden entre que salió del barco de fiesta y se subió a su camioneta.

Tiene condenas anteriores por conducir ebrio en Nueva Jersey en 2006 y 2011 y en Wisconsin en 2021, Hyden ha hecho una carrera de sus fallas al convertirse en consejero de abuso de sustancias, asesorando a otros adictos para varios hospitales de la ciudad y grupos de servicios sociales.

Hyden tampoco ocultó sus problemas. Como DC Hyden, fue el autor del libro de 2020, “The Sober Addict: A Guide on How Be Functional with the Dysfunctional Disease of Addict”.

Las fotos del autor de ojos brillantes y bien arreglado, contrastan con la persona de ojos somnolientos, rostro maltratado y ensangrentad arrestado el 4 d julio por la noche.

Desde entonces, la página de Amazon de “The Sober Addict” ha recibido una ola de críticas negativas.

En su perfil de Linkedin, Hyden afirma que es «Director de Programa para tres programas de tratamiento residencial, Autor, Orador Público y Clínico de Adicciones. Mis trabajos son mis pasiones y cada uno de ellos me permite abogar en nombre de todos los afectados por la enfermedad de la adicción. Mi misión es usar mi experiencia de toda la vida con la adicción para enseñar a los adictos cómo salvarse a sí mismos y lograr una recuperación a largo plazo».

El pasado mes de abril, Hyden publicó un segundo libro titulado “Road to Recovery: Motivational Quotes, un «Libro para colorear para adultos de citas del adicto sobrio».

El subjefe del Departamento de Bomberos, Michael Meyers, dijo que el primer equipo que llegó a la escena del accidente encontró la camioneta encima de cuatro de las víctimas. Los bomberos trabajaron para sacarlos rápidamente antes de que los paramédicos dieran primeros auxilios a las víctimas.

La policía dijo que entre las personas que resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales había un niño de 11 años, una mujer de 18 años y varias personas de unos 30 años.

El accidente ocurrió aproximadamente media hora antes del inicio del espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s y otros espectáculos de fuegos artificiales en Nueva York.

«Tuvimos un incidente trágico que tuvo lugar aquí», dijo el alcalde Eric Adams. «Un conductor embistió a una multitud de personas que en realidad solo estaban celebrando, como lo están haciendo tantos neoyorquinos y estadounidenses en este momento».