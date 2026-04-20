IDAC instala Simulador de Vuelo en Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026

Santiago de los Caballeros. – El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y su órgano de estudios especializados, la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), se suman a las instituciones educativas que participan en la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se celebrará del 19 al 26 de abril en los Jardines del Gran Teatro del Cibao.

En esta ocasión, el IDAC y la ASCA ponen a disposición del público un moderno simulador de vuelo, brindando la oportunidad de sentir, por unos minutos, lo que vive un piloto en cabina. Se trata de una experiencia interactiva que despierta curiosidad, emoción y, en muchos casos, el interés por el mundo de la aviación.

La institución invita especialmente a estudiantes y jóvenes a acercarse a su stand, conocer más sobre este sector y descubrir posibles caminos profesionales dentro de la aviación civil, en un ambiente guiado y seguro.

Más allá de la tecnología, esta iniciativa busca conectar con las personas, motivar el aprendizaje y demostrar que la aviación también puede ser parte de sus sueños, con una propuesta pensada para toda la familia, donde el aprendizaje y la experiencia se unen en un mismo espacio, reuniendo a miles de visitantes en torno a la cultura y el conocimiento.

Con su participación, el IDAC reafirma su compromiso de seguir acercando la aviación a la ciudadanía, invitando a todos a vivir una experiencia diferente, educativa y memorable.

Sobre la ASCA y Simulador

La Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), órgano de capacitación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), participa en la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura, donde presenta su simulador de vuelo y con su oferta académica de nivel Técnico Superior y programas de Educación Continuada.

Durante la jornada, los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca las diversas oportunidades de formación disponibles en el sector aeronáutico, además de vivir una experiencia interactiva a través del moderno Simulador de Vuelo, uno de los principales atractivos de la academia en eventos de gran afluencia.

El Simulador de Vuelo es utilizado en los procesos de familiarización, prácticas básicas, entrenamiento procedimental y de instrumentos de vuelo, contribuyendo tanto al desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes como al acercamiento del público al mundo de la aviación.

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