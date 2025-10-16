- Publicidad -
BeísbolDeportes

Hoy inicia Grandes en los Deportes desde el Play por VTV Canal 32 y Panorama FM 96,9

PRIMICIAS DIGITAL16 de octubre de 2025
2 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO.- El Grupo de Medios Panorama anunció hoy el inicio del programa «Grandes en los Deportes desde el Play» en horario de 11 a 12 de la medianoche por el canal VTV 32 y por Panorama FM 96.9.

Una producción de Enrique Rojas y Dionisio Soldevila, Grandes en los Deportes desde el Play, un apéndice del programa radial líder de los últimos 14 años, Grandes en los Deportes, que se transmite de 12 a 2 p.m. por Panorama FM 96.9, traerá toda la información del día del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana, con entrevistas desde los diferentes estadios de pelota dominicana, así como resultados e incidencias de la mejor liga del mundo.

Contará con los talentos de Armando Soldevila, César Marchena, desde la capital; Luis Tomás Rae en el Cibao, Manny del Rosario desde el Este, además de Manuel Díaz y Juanfrank Kranwinkell, con una transmisión de lunes a viernes de 11 a 12 de la media noche y de 9 a 10 p.m. los sábados y domingo.

«El béisbol invernal es el pasatiempo de los dominicanos y en el Grupo Panorama nos sentimos muy motivados con este proyecto que llevará las principales incidencias de la pelota dominicana a la fanaticada”, dijo Miguel Medina, CEO del Grupo Panorama.

Rojas y Soldevila, por su lado, agradecieron la confianza del Grupo Panorama para la producción de Grandes en los Deportes desde el Play.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL16 de octubre de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

San Lázaro se afianza en la cima del grupo B al ganarle a Bameso en el TBS Distrito 2025

16 de octubre de 2025

Rodolfo Castro remolca cinco en debut triunfal del torneo para Estrellas que ganaron 7-3 a Toros

16 de octubre de 2025

Triple decisivo de Alberto Rodríguez impulsa triunfo aguilucho 4-3 sobre Gigantes en apertura del torneo

16 de octubre de 2025

Licey honra a Juan Marichal, lanza primera bola

16 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!