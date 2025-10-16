Hoy inicia Grandes en los Deportes desde el Play por VTV Canal 32 y Panorama FM 96,9

SANTO DOMINGO.- El Grupo de Medios Panorama anunció hoy el inicio del programa «Grandes en los Deportes desde el Play» en horario de 11 a 12 de la medianoche por el canal VTV 32 y por Panorama FM 96.9.

Una producción de Enrique Rojas y Dionisio Soldevila, Grandes en los Deportes desde el Play, un apéndice del programa radial líder de los últimos 14 años, Grandes en los Deportes, que se transmite de 12 a 2 p.m. por Panorama FM 96.9, traerá toda la información del día del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana, con entrevistas desde los diferentes estadios de pelota dominicana, así como resultados e incidencias de la mejor liga del mundo.

Contará con los talentos de Armando Soldevila, César Marchena, desde la capital; Luis Tomás Rae en el Cibao, Manny del Rosario desde el Este, además de Manuel Díaz y Juanfrank Kranwinkell, con una transmisión de lunes a viernes de 11 a 12 de la media noche y de 9 a 10 p.m. los sábados y domingo.

«El béisbol invernal es el pasatiempo de los dominicanos y en el Grupo Panorama nos sentimos muy motivados con este proyecto que llevará las principales incidencias de la pelota dominicana a la fanaticada”, dijo Miguel Medina, CEO del Grupo Panorama.

Rojas y Soldevila, por su lado, agradecieron la confianza del Grupo Panorama para la producción de Grandes en los Deportes desde el Play.