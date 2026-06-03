Hoteles de Santo Domingo recuperan más de 14,500 libras de plástico PET

Santo Domingo, República Dominicana. 3 de junio de 2026. –Hoteles de Santo Domingo avanzan en la implementación de Ruta PET, un modelo colaborativo para separar, recolectar y valorizar el plástico PET generado en sus operaciones, como parte de una iniciativa que busca fortalecer la sostenibilidad en el sector turístico.

En su primera fase piloto en la ciudad de Santo Domingo, cuenta actualmente con 16 hoteles participantes, más de 350 personas capacitadas en reciclaje y más de 14,500 libras de material recuperado, equivalentes a más de 362 mil botellas y a 18 camiones de basura que no llegaron al vertedero.

El proyecto está liderado por el Sistema Coca-Cola junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, y la iniciativa Nueva Vida para los Residuos (NUVI) y con Recolectiva como aliado encargado del retiro y gestión del material recolectado.

Para Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, este tipo de iniciativas fortalecen la competitividad del turismo dominicano. “Hablar de turismo sostenible no es hablar de una tendencia. Es hablar de competitividad, de futuro y de responsabilidad. Este proyecto demuestra que la sostenibilidad puede aterrizarse en acciones concretas: hoteles participando, equipos capacitándose en manejo correcto de residuos, plástico PET siendo recuperados y aliados colaborando para que esos empaques tengan una nueva ruta”, afirmo´.

La iniciativa funciona a partir de una ruta operativa: los hoteles separan el PET desde el origen, sus equipos reciben capacitación para hacerlo correctamente, y luego el material es retirado, transportado, clasificado y gestionado para continuar hacia procesos de reciclaje.

Desde la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, su presidenta, Gina Eli, resalto´ que uno de los mayores aportes del proyecto ha sido conectar la sostenibilidad con la realidad diaria de la operación hotelera. “Uno de los mayores valores de este programa Ruta PET es que ha logrado conectar la sostenibilidad con la operación real de los hoteles. Estos avances ocurren porque dentro de cada hotel hay equipos que se involucran, colaboradores que se capacitan, personas que separan correctamente el material, que coordinan, dan seguimiento y hacen que la iniciativa funcione en el día a día”.

En el modelo, NUVI y Recolectaba cumplen un rol esencial. NUVI lidera el componente de sensibilización y capacitación a los equipos hoteleros, promoviendo la correcta

separación del PET desde el origen. Recolectiva, por su parte, hace posible la operación logística, al encargarse del retiro, transporte y gestión del material recolectado, conectando a los hoteles con la cadena de acopio y reciclaje.

La iniciativa también responde a una responsabilidad compartida sobre la gestión de los empaques. Juan Amell, director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana, explicó “Como industria de bebidas, entendemos que el envase no termina su historia cuando llega al consumidor. Nuestro compromiso es seguir impulsando soluciones que permitan que esos empaques puedan recuperarse, reciclarse y volver a incorporarse a una cadena de valor.”.

Los hoteles que forman parte de esta primera fase son Hotel InterContinental, Hotel Crowne Plaza, Hotel Marriott Aloft Piantini, JW Marriott, Holiday Inn, Hotel Dominican Fiesta, Hotel Radisson, Homewood Suites by Hilton, Hotel Napolitano, Gran Hotel Europa, Courtyard Máximo Gómez, Courtyard Piantini, Hotel Atalaya, Hotel Jaragua, Hotel Kimpton y Hotel Four Points by Sheraton.

Aunque esta primera fase se concentra en hoteles de Santo Domingo, los aliados visualizan oportunidades para que el modelo continúe evolucionando y pueda adaptarse, de manera gradual, a otros espacios donde la gestión responsable del PET aporte valor ambiental y operativo.

Con esta iniciativa, el sector turístico y sus aliados buscan demostrar que la sostenibilidad puede integrarse de manera práctica, colaborativa y escalable a la operación turística dominicana.

Acerca de La Compañía Coca-Cola

The Coca-Cola Company es una compañía global de bebidas que ofrece más de 200 marcas en más de 200 países y territorios. La misión es refrescar al mundo y hacer una diferencia a través de sus productos, desde refrescos hasta opciones de hidratación, nutrición, jugos y más.

Coca-Cola RD forma parte del Sistema Coca-Cola, junto a su socio embotellador Bepensa Dominicana, llevando al mercado un portafolio de bebidas diseñado para acompañar distintos momentos de consumo, refrescar a las personas y contribuir al desarrollo de experiencias de valor junto a sus aliados comerciales.

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