Hospital Lincoln en El Bronx celebró múltiples eventos culturales en octubre

NUEVA YORK.- El NYC Health + Hospitals/Lincoln en el condado de El Bronx, con más de cinco mil empleados y cuya directora general es la dominicana Cristina Contreras, organizó múltiples celebraciones culturales durante todo este mes de octubre.

El día 14 se celebró el Mes de la Herencia Hispana. El evento contó con un panel de expertos que ofreció valiosas perspectivas sobre las importantes contribuciones de la comunidad hispana.

Entre los miembros del panel se encontraban la ex asambleísta estatal, Carmen E. Arroyo; Charito Cisneros, presidenta, directora ejecutiva y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana de Cosmetología y Belleza de NYC; y Jairo Guzmán, director ejecutivo de la Coalición Mexicana.

El día 22 se celebró Diwali (tradición indú). El personal del hospital se unió a los invitados para conmemorar la Fiesta de las Luces, vistiendo atuendos coloridos, escuchando, bailando música tradicional, disfrutando de deliciosa comida y presentaciones culturales en vivo. Todo esto contribuyó a resaltar el espíritu de unidad y renovación.

El pasado día 23 se celebró el Mes de la Herencia Italiana. El evento incluyó un homenaje a la cultura, la historia y las contribuciones italianas. Los asistentes disfrutaron de música en vivo, exquisitos platos y emotivas reflexiones que honraron el legado y la vitalidad de la comunidad italoamericana.

Visited 4 times, 4 visit(s) today