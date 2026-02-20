HOLA BOLLYWOOD 2026 – FESTIVAL DE CINE INDIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La Embajada de la República de la India en Santo Domingo, en colaboración con Caribbean Cinemas, se complace en presentar HOLA BOLLYWOOD 2026, un Festival de Cine Indio que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero de 2026 en Caribbean Cinemas, Downtown Center, Santo Domingo. La noche oficial de apertura tendrá lugar el 19 de febrero de 2026, especialmente dirigida a representantes de los medios de comunicación y la prensa.

Este festival de cine está abierto al público en general, y la entrada a todas las funciones será gratuita.

HOLA BOLLYWOOD 2026 tiene como objetivo mostrar la riqueza, diversidad y dinamismo contemporáneo del cine indio, ofreciendo al público dominicano una selección cuidadosamente curada de películas aclamadas por la crítica, producciones ganadoras del Óscar y éxitos recientes de taquilla. El festival presenta filmes de una amplia variedad de géneros, incluyendo romance, epopeyas históricas, temáticas sociales contemporáneas y cine de iniciación, incorporando tecnología de vanguardia, efectos visuales y experiencias cinematográficas inmersivas, incluyendo 3D.

Todas las películas serán exhibidas subtituladas o dobladas al español, garantizando la accesibilidad para el público dominicano y promoviendo un mayor intercambio cultural a través del cine.

A través de esta iniciativa, la Embajada de la India busca fortalecer los lazos culturales entre la República de la India y la República Dominicana, utilizando el cine como un lenguaje universal que fomenta el entendimiento mutuo, la creatividad y el diálogo entre los pueblos.

HOLA BOLLYWOOD 2026 también sirve como una plataforma para destacar la creciente presencia global del cine indio y para compartir información sobre iniciativas del Gobierno de la India que apoyan las coproducciones internacionales y el rodaje de producciones cinematográficas en la India, fomentando la colaboración entre cineastas y las industrias creativas a nivel mundial.

La Embajada de la República de la India invita al público, a los amantes del cine, a las instituciones culturales y a los miembros de la comunidad creativa a unirse a esta celebración cinematográfica y a experimentar la magia, la innovación y la excelencia narrativa del cine indio.

