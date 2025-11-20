Hit de González deja tendido al Licey en el noveno

SANTO DOMINGO.- Un imparable al central por parte de Erik González en el noveno episodio le dio una victoria 5-4 a los Leones del Escogido este miércoles para dejar en el terreno a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Eternos Rivales llegaron empatados al noveno capítulo cuando entró a lanzar Adonis Medina, a quien Gio Urshela le pegó sencillo al jardín derecho y pasó a segunda por error en tiro en un viraje del lanzador hacia la inicial. Carlos Jiménez entró a correr y Jasson Domínguez recibió base por bolas intencional para dejar el escenario preparado para González.

El primer indiscutible de los rojos en el juego llegó en el sexto capítulo del partido, que iban perdiendo todo el camino hasta el octavo cuando se produjo un empate.

El lanzador ganador fue Jimmy Cordero (1-0), quien se presentó en un episodio de dos ponches. La derrota fue para Medina (1-1) al permitir la carrera de la victoria de los escogidistas.

Con el triunfo, el Escogido mejora su marca a 10-12, mientras que los bengaleses ahora tienen récord de 9-12.

Más carreras

Los azules marcaron en la misma primera entrada frente a Kenny Hernández gracias a un doble remolcador de Cristhian Adames al central, con dos hombres en circulación para colocar el partido 2-0.

Un cuadrangular solitario de Mel Rojas Jr. por el jardín derecho en el sexto acto ante Stephen Nogosek representó la número tres de los visitantes, que sumaron una más en el octavo.

En el séptimo llegaron las primeras dos carreras de los melenudos cuando Jorge Mateo y Yamaico Navarro tomaron boleto, alcanzando este último la antesala con lanzamiento desviado del pitcher Michael Féliz. Con corredores en las esquinas, un sencillo de Sócrates Brito al central llevó a Mateo a la registradora y a Navarro a tercera desde donde anotó por imparable de Urshela al central.

Los locales empataron en el octavo contra Ryan Watson, quien transfirió a González, que pasó a segunda con sencillo de Mateo al central y a tercera con rodado de Franchy Cordero a la inicial. Un incogible de Navarro al jardín derecho produjo el empate para los Leones.

Por los rojos, Urshela se fue de 4-3, con una impulsada; Erik González, de 3-1, con una remolcada, una anotada y dos bases por bolas; Navarro, de 2-1, con dos impulsadas una anotada y dos boletos, y Mateo, de 3-1, con dos anotadas y transferencia. Por los añiles, Rojas Jr. bateó de 4-2, con jonrón, dos empujadas y una anotada, y Adames, de 4-1, con doble y dos producidas.

Los Leones descansarán este jueves para volver a la acción el viernes en una doble jornada contra los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal desde las 4:00 de la tarde.

