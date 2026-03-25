Hispanos apoyan al dominicano Alex Méndez para alcalde de Paterson-NJ

NUEVA JERSEY.- Cientos de representantes de la comunidad hispana en la ciudad de Paterson apoyan las aspiraciones del dominicano Alex Méndez para la alcaldía de esta población, con más de 160 mil habitantes, siendo el 64 % de orígenes hispanos (dominicanos, peruanos, mexicanos, colombianos y puertorriqueños, entre otras etnias).

Durante un masivo acto celebrado el pasado domingo en el restaurante “Bocaditos Bistro”, ubicado en el 710 de la avenida Madison, asistieron profesionales, empresarios, comerciantes, líderes comunitarios, periodistas, locutores, empleados privados, dirigentes políticos, activistas sociales y ciudadanos comunes, entre otros.

Méndez, actualmente, es concejal por el Tercer Barrio en Paterson; se dirigió inicialmente a los cientos de personas.

“¿Y por qué votar por otro?”, y el público, al unísono, contestaba: “Si Alex es de nosotros”.

Asimismo, proclamaba: “¡Alex Méndez 1-A!”, y el público respondía: “¡Ese es el que va!” en las elecciones a celebrarse el próximo 12 de mayo.

“El voto de cada uno de ustedes es vital; por eso les solicitamos que marquen la boleta 1-A, y con su voto y la ayuda de Dios, seremos el próximo alcalde de Paterson”, expresó.

“Seguiremos luchando por las causas que benefician a la población, entre ellas, que la policía dependa de la ciudad y no del estado, ya que, por la mala administración del actual alcalde, tuvo que pasar a ser dirigida por las autoridades estatales.

Asimismo, por el combate a la delincuencia, la limpieza de la ciudad, una mayor cantidad de empleos, apoyo a los pequeños comerciantes y al sistema de educación, entre otras cosas”, especificó.

Además, resaltó la necesidad de un liderazgo comprometido con los vecindarios: “La ciudad se merece un liderazgo que escuche a su gente y que luche por los vecindarios”, precisó.

“Cada uno de los que están aquí me conocen y saben lo que hemos luchado; ahora vamos por más”. Por eso, me estoy postulando como alcalde”, manifestó Méndez.

Durante la actividad, se destacó su director de Prensa y Propaganda, Rafael Peña, y se evidenció un fuerte respaldo de la comunidad, destacando su cercanía con la gente y compromiso con las causas sociales.

Otros que hablaron fueron Joe Torres, exalcalde de Paterson; las destacadas personalidades Miguel Díaz, Rafael Marte, Ramón y Humberto Guzmán, y Sonia Deliz, entre otros.

Con más de una década de servicio público, Alex Méndez ha dedicado su carrera al bienestar de los residentes de Paterson, consolidándose como un líder de base comprometido con las familias trabajadoras.

Su trayectoria incluye su labor como comisionado de la Junta de Educación de Paterson (2010-2014), concejal at-large (2014-2018) y del Tercer Barrio (2020-presente).

La campaña destacó que una contienda a nivel de toda la ciudad requiere recursos y organización. Las contribuciones están permitidas bajo la ley del estado de Nueva Jersey, recordaron los organizadores.

Para más información de contacto con Alex Méndez for Mayor, 266 East de la calle 19, Paterson, NJ 07524; correo electrónico: alexmendezformayor@gmail.com. Para ser parte de esta transformación, pueden comunicarse con Carlos Alejo al (973) 698-7851.

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