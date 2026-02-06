Hipólito Mejía pide a jóvenes enriquecer sus conocimientos para enfrentar los desafíos del futuro que nos espera

El expresidente Hipólito Mejía definió el horizonte que de cara al futuro tendremos que enfrentar con expectativas que incluyen obstáculos mayúsculos en temas centrales como los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental, y las relaciones los seres humanos y las nuevas tecnologías

Sin embargo, ese horizonte abre oportunidades nunca vistas cuyo aprovechamiento será inseparable del conocimiento tecnológico, sino también a nivel humano y existencial.

“Consecuentemente las ciencias y las humanidades están compelidas a trabajar con un enfoque integral como condición necesaria para incentivar que la tecnología sea utilizada como un recurso a favor de la vida en vez de constituirse en instrumento que promueva la destrucción y la guerra” manifestó el expresidente Hipólito Mejía.

Dijo que justamente de cara a ese mundo y a ese horizonte que nos debemos sentir orgullosos de ser parte de los esfuerzos que hacemos en el instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez, con la dedicación de su cuerpo docente, de su equipo gerencial y administrativo y, por supuesto de los meritorios estudiantes que, como los graduandos de hoy, han decidido capacitarse políticamente para ser mejores ciudadanos.

Estas palabras fueron pronunciadas en el discurso central que pronunció en la XV Graduación ordinaria del Instituto de Formación PPolítica Doctor José Francisco Peña Gómez institución que él fundara con la intención de capacitar a mujeres y hombre comprometidos con la justicia social, la libertad, la democracia y la ciudadanía sustantiva.

En su presentación estimuló a los graduandos a estudiar e imitar el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo en el ámbito de la geopolítica, la solidaridad social y que uses sus conocimientos adquiridos en beneficio de la democracia y la paz.

RESALTA MEMORIA DE DOCTOR JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ.

En acto también habló en conferencia el doctor Juan Pablo Letelier, chileno, presidente del Comité Latinoamericano de los Derechos Humanos, quien exhortó a los graduandos a comprometerse con un cambio de paradigma.

“Los jóvenes de este tiempo no puede cruzarse de brazos para enfrentar los desafíos en tenemos que enfrentar en el presente y el futuro en la defensa del medioambiente sostenible, la vigencia de los derechos humanos, la democracia y la paz, que es como decir la felicidad y el bienestar la humanidad” expresó Letelier

Recordó los discursos pronunciados en la radio y en las multitudinarias congregaciones al aire libre que, literalmente, hacían vibrar el aire y el suelo, en los cuales nos ilustraba de sus visiones sobre el horizonte futuro de las sociedades locales y globales.

“Su trayectoria y legado también se sustentan en la sólida disciplina puesta en práctica por Peña Gómez para estudiar y entender la relación entre los procesos locales y los de orden transnacional y global”. Sostuvo

Destacó que el Doctor Peña Gómez pudo hacer tangible la noción de “pensar globalmente y actuar localmente”, un concepto de particular validez en los tiempos que nos toca vivir.

Dijo que ese legado lo debemos tener como referente para pensar y actuar y actuar integralmente en el presente, de esa manera, seremos capaces de abordar con sabiduría tanto los desafíos de la ruptura como las oportunidades que nos ofrece la continuidad de proyectos a favor de la democracia y la paz.

Destacó que en el último año, prácticamente todo el planeta ha empezado a ser transformado por eventos que anuncian un punto de inflexión en la narrativa del sentido de la historia, especialmente en la noción de progreso, que más de un pensador ha calificado como “el fin de la historia”

Considera ineludible para todo el continente y el mundo pensar globalmente y actuar localmente, como nos enseñó el doctor Peña Gómez.

En el caso dominicano, esa perspectiva es congruente con el hecho de que nuestro país, cada día diversificar más sus relaciones con el mundo exterior. como lo justifica el aumento exponencial de la inversión extranjera directa, impactando el contenido y la magnitud de nuestras importaciones y exportaciones.

