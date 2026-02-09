- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Hieren de bala dominicana en el Alto Manhattan

Ramón Mercedes9 de febrero de 2026
4

NUEVA YORK.- La dominicana Francisca Núñez, de 64 años, fue herida por una bala perdida disparada por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la calle 204 con Broadway en el Alto Manhattan, informó la policía.

El hecho ocurrió hace pocos días en horas de la tarde cuando uno de los jóvenes disparó varias veces con una pistola 9 mm, y uno de los proyectiles la impactó en el glúteo izquierdo, añadió la policía.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano y se espera que se recupere. Declaró que mientras caminaba vio a un grupo de adolescentes vestidos de negro discutiendo, uno de ellos sacó un cuchillo e inmediatamente sonaron los disparos.

Las autoridades investigan el incidente y no se han reportado arrestos hasta el momento.

La uniformada solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus pistas a través de https://crimestoppers.nypdonline.or, Todas las llamadas son confidenciales.

