Hernández: “Traté de sacarle provecho al estadio”

GUADALAJARA, México.- Tres dobles, cuatro carreras empujadas y tres anotadas para terminar el día de 5-4. Esos fueron los números de Marco Hernández, quien ayudó a los Leones del Escogido, de República Dominicana, a conseguir su pase a la semifinal de la Serie del Caribe Jalisco 2026 al vencer 16-15 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, este miércoles.

“En lo personal traté de sacarle provecho al estadio, porque esta superficie es muy rápida. Pensé que si no podía poner la bola en el aire la iba a poner por el suelo porque al ser sintética la grama la bola cruza”, explicó el infielder de los dominicanos en la conferencia de prensa luego del encuentro.

Hoy fue su turno de ser héroe pero durante la Serie, los Leones han tenido prácticamente un protagonista diferente en cada victoria, lo que para Hernández es un compromiso que debe asumir cada jugador.

“Aquí hay un héroe diferente en cada juego, Hoy nos tocó a mí y a Franchy (Cordero) y cualquier día le puede tocar a otro. Se trata de que cada quien venga a cumplir con su rol y aporte porque cada victoria es importante”, declaró Hernández.

Otro que brilló al madero fue Cordero, quien conectó un cuadrangular para producir dos de las anotaciones de los escarlatas en el partido para ponerlos al frente de la pizarra temprano.

“Contento por el jonrón. Gracias a Dios se dio el día de hoy, en el que necesitábamos hacer muchas carreras. Es parte de la identidad de los Leones del Escogido estar batallando, no es la primera vez que nos pasan este tipo de cosas. Fue un juego de vaivén, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria”, precisó El Matón.

Un cambio de planes

Tras conseguir su pase a las semifinales, cuando todavía resta un compromiso en la fase regular, el dirigente Ramón Santiago reveló que podría haber algunos ajustes en cuanto al pitcheo, en especial porque tuvo que emplearse a fondo con el bullpen este miércoles, teniendo que llevar a la lomita a nueve de sus lanzadores.

“El plan era no utilizar a (Luis) Frías ni a (Jimmy) Cordero que lanzaron en los dos primeros partidos, pero sabemos que todavía nos quedan juegos importantes. Tenemos que descansar a los relevistas que han lanzado mucho”, puntualizó.

Sin embargo, el capataz de la tricolor manifestó su orgullo por encabezar a un “grupo que no se rinde y que batalla hasta el último momento”, resaltando que fue un gran trabajo de todos para ganar el partido.

“Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en cada partido. Tenemos a unos guerreros que van a tirar pa’ lante. En los próximos días tendremos a Jefry Yan, que no pichó hoy. También estará disponible Phillips Valdez”, concluyó Santiago.

El último partido de la fase regular de los Leones será este jueves a las 9:30 de la noche (hora dominicana) frente a los Tomateros de Culiacán, de México.

Visited 4 times, 4 visit(s) today