Héctor Rodríguez pega HR en revés escarlata

SANTO DOMINGO.- Héctor Rodríguez conectó un cuadrangular solitario, pero los Toros del Este se impusieron 12-4 sobre los Leones del Escogido este lunes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El bambinazo del jardinero escarlata llegó en el tercer episodio por el prado derecho contra José Ureña recorriendo 398 pies de distancia a 109.1 millas por hora.

Los visitantes madrugaron con par de rayitas en el primer acto frente a Yoniel Curet, quien transfirió a Gilberto Celestino abriendo el inning, este pasó a la intermedia por passed-ball de Chadwick Tromp y anotó con imparable al central por parte de Eloy Jiménez, quien a su vez entró en carrera por doble de Yairo Muñoz al jardín izquierdo.

El conjunto naranja fabricó cuatro anotaciones más en la segunda entrada, producto de tres hits, uno de ellos triple, y dos bases por bolas, las cuales fueron cortesía de Wirfin Obispo.

Los taurinos ampliaron ventaja en el cuarto con un jonrón con las bases llenas por parte de Ronaldo Hernández ante el debutante Stephen Nogosek, luego de haber marcado otras dos, con lo que colocaron el juego 12-1.

En el noveno, los melenudos atacaron a Valentín Linarez con incogibles consecutivos de Jimmy Paredes y Luis De los Santos y uno remolcador al central por parte de Alexander Canario para sumar la número dos de los locales. Con De los Santos en la antesala, Joely Rodríguez entró a lanzar y un rodado de Randy Florentino a la inicial representó la número tres de los escogidistas. José Marmolejos tomó boleto y Jonathan Guzmán pegó un batazo que golpeó al lanzador, llevando a Florentino a anotar desde tercera.

La victoria fue para Chester Pimentel (1-0), quien en un capítulo en blanco ponchó a dos hombres. Curet (0-1) cargó con la derrota al presentarse en dos tercios de dos carreras.

Por los capitaleños, Rodríguez bateó de 3-2, con jonrón, una producida y una anotada; Guzmán, de 2-2, con doble y una remolcada; De los Santos de 2-1, con una anotada, y Paredes, de 2-1, con una anotada. Por los romanenses, Jiménez se fue de 4-2, con tres empujadas y dos anotadas, y Hernández, de 4-1, con cuadrangular, cuatro impulsadas y dos anotadas.

Tras el encuentro, el Escogido tiene marca de 6-9, mientras que los Toros mejoran a un récord de 9-7.

Los Leones seguirán en el Quisqueya este martes, pero en calidad de visitantes para enfrentar a los Tigres del Licey a las 7:30 de la noche.

