Harison De Mora Destapa Secretos de “La Casa de Alofoke” en Explosiva Entrevista con Félix Peña

El 24 de noviembre, el reconocido youtuber y comediante dominicano Félix Peña, creador del canal Félix Peña El Perseguidor, presentó una entrevista que rápidamente se ha convertido en tema central de conversación en redes sociales. En esta edición, el invitado especial fue Harison De Mora, quien ofreció reveladoras declaraciones sobre situaciones internas de “La Casa de Alofoke”, proyecto en el que participa su amigo y creador de contenido Carlos Montesquieu.

Durante la entrevista, Harison De Mora aseguró contar con información privilegiada relacionada con dinámicas internas del reality, afirmando que existen hechos y comportamientos que no han sido expuestos públicamente. Entre sus declaraciones, destacó comentarios sobre el ambiente entre los participantes, la presión del formato y detalles sobre decisiones de producción que, según él, influyen en el desarrollo del proyecto.

La conversación, publicada en el canal oficial de Félix Peña, ha generado miles de visualizaciones en poco tiempo y continúa acumulando reacciones. La audiencia ha mostrado gran interés debido al estilo directo de Félix Peña, quien permitió que su invitado profundizara sin limitaciones en cada revelación, dando lugar a uno de los episodios más comentados del canal.

Hasta el momento, los responsables de “La Casa de Alofoke” no han ofrecido declaraciones oficiales respecto al contenido expuesto por Harison De Mora. Sin embargo, el tema sigue creciendo en plataformas digitales, por lo que se anticipa que en los próximos días surjan respuestas por parte de figuras vinculadas al proyecto y seguidores del formato.

